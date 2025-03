Torcida do Botafogo-PB provoca Campinense e Treze com cartaz em sedes

A torcida do Botafogo-PB foi até as sedes de Treze e Campinense para provocar os seus rivais, após a classificação do clube pessoense para a final do Campeonato Paraibano Unipê 2025. Os torcedores levaram uma faixa até o Presidente Vargas e a Toca da Raposa com os dizeres: “Férias chegando? João Pessoa, o lugar mais Belo para aproveitar as férias em 2026“. O cartaz utilizado ainda faz menção ao título da Série D do Campeonato Brasileiro de 2013. A provocação parte do princípio que nem Galo e nem Raposa tem um calendário extenso garantido para a próxima temporada.

Torcida do Botafogo-PB vai às sedes de Treze e Campinense provocar os rivais. Reprodução/Setor 31

Com os empates entre Serra Branca e Sousa, além da eliminação alvinegra na semifinal do Paraibano, o Galo não conquistou uma vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro por meio do estadual. O Treze até pode disputar a última divisão nacional em 2026. Porém, para isso, precisará ascender à Série C do Brasileiro ou torcer para que o Dino conquiste o acesso à Terceirona.

No Campinense, a situação é mais delicada. O Rubro-Negro sequer conquistou uma classificação para as semifinais do Paraibano e ainda não tem calendário definido. Para disputar a Série D de 2026, a Raposa precisará que Treze e Sousa conquistem o acesso para a Série C nesta temporada.

Por outro lado, o Botafogo-PB, com a classificação para a final do Campeonato Paraibano, já garantiu a sua vaga na Copa do Brasil de 2026. Em caso de título, o clube pessoense também terá um lugar na fase de grupos da Copa do Nordeste.

Na grande decisão do Paraibano, o Alvinegro da Estrela Vermelha enfrenta o Sousa. Os confrontos de ida e de volta ainda serão detalhados pela FPF-PB.

