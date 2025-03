Cícero Lucena inspeciona obras no Valentina e Rangel e projeta recuperação de todos os mercados públicos da Capital

A Prefeitura está transformando os mercados públicos de João Pessoa em áreas de convivência – com praça de alimentação e equipamentos de lazer. Nesta segunda-feira (17), o prefeito Cícero Lucena inspecionou o andamento das obras no Valentina Figueiredo e no Rangel, dois dos cinco equipamentos em obras, enquanto o Mercado Central, de Jaguaribe e de Tambaú estão com projetos em licitação.

O gestor da Capital lembrou que a Prefeitura já entregou obtas nos mercados do Castelo Branco e Bessa, explicou que, no total, serão investidos mais de R$ 80 milhões para transformar todos os equipamentos. “Nós estamos vivendo um novo momento na gestão, atacando um item que é fundamental para a qualidade de vida da nossa população, que são os mercados públicos. Reestruturando, modernizando, criando um espaço de convivência, com atividades também esportivas, com eventos culturais”, detalhou o prefeito durante visita ao mercado do Valentina, que deve ser entregue no segundo semestre deste ano.

Já o Mercado Público do Rangel está previsto para ser entregue no mês de agosto, segundo Cícero Lucena, que detalhou o planejamento da Prefeitura para os outros equipamentos. “Estamos fazendo Oitizeiro, acabando a reforma do de Cruz das Armas, iniciando, em breve, o Mercado Central, licitando o Bairro dos Estados, o de Tambaú também, que vai entrar em processo de licitação, ou seja, a Prefeitura agora fazendo com que esse espaço que tinha tanta reivindicação possa ser cada vez mais melhorado”, concluiu Cícero Lucena.

Ampliação – Além de uma nova estrutura, o Mercado Público do Valentina contará com ciclovia, calçada, 30 boxes, pista de skate e playground. Faltando executar a parte elétrica, hidrossanitária, pisos, acabamentos de louças e metais, pista de skate e pintura. “Serão reformados os blocos antigos e ampliados em mais de 30 novos blocos. Estamos, também, reformando a quadra e construindo uma pista de skate para que o mercado do Valentina se torne um equipamento comunitário completo”, explicou o secretário de Infraestrutura, Rubens Falcão.

Rangel – A obra de ampliação e requalificação do Mercado do Rangel vai contar com 140 boxes, praça de alimentação e adequação do espaço. Faltam executar os serviços hidrossanitários, parte elétrica, coberta, piso, acabamentos, revestimentos e pintura. “Aqui é uma obra totalmente nova, o mercado antigo foi totalmente abaixo. Estamos aqui acompanhando o cronograma. A previsão de conclusão dessa obra é no mês de agosto, dentro das festividades do aniversário da cidade”, projetou o secretário de Rubens Falcão.