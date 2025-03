Lakers x Spurs ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS PLAYOFFS DA NBA HOJE (17/03), PALPITES E PRÉ-JOGO

A partida DA NBA, edição de 2023/2024 entre Los Angeles Lakers x San Antonio Spurs hoje, HOJE (17) as 23h30 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto O NBA é a maior competições de basquete do planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no mundo.

A NBA, abreviação de National Basketball Association, é a principal liga de basquete do mundo, reunindo os melhores jogadores e equipes em uma competição repleta de talento e emoção. Com uma história rica e tradição de mais de sete décadas, a NBA atrai fãs de todas as partes do globo, oferecendo um espetáculo esportivo de alto nível. NBA.

por Basketbrasil.com.br

Los Angeles Lakers x San Antonio Spurs: Palpite e Prognóstico – 17/03/2025

O Los Angeles Lakers enfrentará o San Antonio Spurs em mais um confronto importante para a reta final da temporada regular da NBA. A partida está marcada para o dia 17 de março de 2025, às 23h30 (horário de Brasília), no Madison Square Garden, em Nova York. Confira as informações detalhadas sobre o jogo, além de palpites e previsões para o confronto.

Desempenho Atual dos Times

Los Angeles Lakers

Após uma sequência de 4 derrotas, os Lakers conseguiram se recuperar e vencer o Phoenix Suns na última rodada. Com 41 vitórias e 25 derrotas, a franquia ocupa a 5ª posição na Conferência Oeste. O time tem mostrado bom desempenho em casa, com 79% de aproveitamento (26 vitórias em 33 jogos). No entanto, o Lakers segue sem contar com LeBron James, Rui Hachimura, Maxi Kleber e Trey Jemison III para este jogo. Por outro lado, Jaxson Hayes e Luka Doncic estão de volta e prontos para liderar a equipe, com Luka sendo um dos principais destaques nos últimos jogos.

San Antonio Spurs

O Spurs, com 28 vitórias e 38 derrotas, está na 12ª colocação da Conferência Oeste e precisa de uma reação para conquistar uma vaga no play-in. O time enfrentou algumas dificuldades nos últimos jogos e tem algumas ausências importantes, incluindo De’Aaron Fox, Victor Wembanyama (fora da temporada) e Riley Minix. Charles Bassey também está fora do jogo.

Últimos Confrontos Diretos

Nos últimos 10 confrontos diretos entre os times, os Lakers saíram vitoriosos em 6 ocasiões, enquanto o Spurs venceu 4 vezes. A última partida entre eles, em 14 de janeiro de 2025, terminou com a vitória do San Antonio Spurs por 126 a 102. No entanto, os Lakers têm se mostrado mais consistentes na temporada e devem ser os favoritos para este confronto.

Palpite e Prognóstico

Los Angeles Lakers é amplamente favorito para vencer este confronto, especialmente considerando o seu bom momento em casa e o retorno de Luka Doncic. A equipe tem se mostrado superior em termos de desempenho coletivo e individual, apesar das ausências. Já o San Antonio Spurs, com um elenco mais limitado e em uma fase instável, deverá ter dificuldades para competir com a força do time de Los Angeles.

A aposta recomendada para este jogo é na vitória dos Lakers, que devem conquistar mais um triunfo importante em sua caminhada para garantir uma boa posição nos playoffs.

Odds (previsão):

Los Angeles Lakers: 1.33 (favorito)

San Antonio Spurs: 3.45 (azarão)

Onde Assistir

O confronto será transmitido exclusivamente pelo NBA League Pass, serviço de streaming da NBA. Fique atento para não perder a emoção do jogo!

Conclusão

O jogo entre Los Angeles Lakers e San Antonio Spurs promete ser interessante, mas a tendência é que os Lakers saiam vitoriosos diante de sua força em casa e do bom desempenho recente. Se você está pensando em apostar, a vitória dos Lakers parece ser uma escolha segura.

Dica de Aposta: Vitória do Los Angeles Lakers!

Data e Horário: 17 de março de 2025, às 23h30 (horário de Brasília).