‘Remada Social’

Prefeitura participa de ação de combate ao câncer de mama com a prática da canoa havaiana

05/05/2023 | 17:30 | 23

Que o esporte ajuda a prevenir muitas doenças, a medicina já tem comprovação há muito tempo. Mas uma pesquisa recente de um médico do Canadá apontou benefícios de atividades como a canoa havaiana, por exemplo, para evitar que o câncer de mama volte em pacientes que foram curadas. O movimento repetitivo que se faz ao remar ajuda a evitar que o câncer volte.

Para incentivar e ajudar essas mulheres, foi realizada nesta sexta-feira (5), na Praia de Bessa, a ação ‘Remada Social contra o Câncer de Mama’, uma parceria entre a Prefeitura de João Pessoa, por meio das Secretarias de Políticas Públicas para Mulheres (SEPPM) e de Esporte, Juventude e Recreação (Sejer), com o Centro de Esporte CPP Extreme. Na oportunidade, mulheres que superaram a doença conheceram a canoa havaiana, uma modalidade da canoagem que está ganhando muitos adeptos no litoral paraibano.

A ação celebrou a cura de mulheres que venceram o câncer de mama, conscientizando cada vez mais a sociedade para a importância do tema. “O câncer de mama é o principal no que se refere à causa de mortes entre as mulheres. No Brasil, a mortalidade alcança cerca de 12 óbitos a cada 100 mil mulheres, com um risco estimado de 62 casos a cada 100 mil mulheres. Além do diagnóstico precoce e do tratamento cirúrgico na fase inicial da doença, a prática do esporte é fundamental para a saúde das mulheres”, salientou a secretária de Políticas Públicas para as Mulheres de João Pessoa, Nena Martins.

O projeto conhecido como ‘Canomama’ é uma iniciativa que ocorre em todo o País sobre a prevenção ao câncer de mama e foi criado por um grupo de mulheres do Distrito Federal, que enfrentou a doença e no esporte encontrou o fortalecimento para a saúde física e mental.

De acordo com Carlos Tidy, instrutor e chamado de ‘capitão da canoa’, a prática desse esporte ajuda na recuperação do câncer de mama e de várias outras doenças, melhorando o condicionamento físico, tonificando os músculos e ajudando na flexibilidade a partir dos movimentos de remadas, além de trazer uma sensação de bem-estar.

“Estou bastante emocionado com o dia de hoje, por essas mulheres vencedoras praticando a canoa havaiana, um esporte que não tem distinção de gênero ou idade. Este belo esporte fortalece a cura, como também a saúde física e mental”, afirmou Carlos Tidy.

O instrutor também informou que a canoa havaiana atua para auxiliar na perda de peso em tratamentos contra a obesidade. “A canoa havaiana proporciona ganho de qualidade de vida, já que muitas vezes a prática acontece bem cedinho, com o sol nascendo. Ideal para pessoas de todas as idades e de fácil aprendizado, esse esporte melhora o condicionamento físico, trabalha os músculos dos ombros, braços, costas e abdominais, e ainda ajuda a combater a ansiedade e a depressão”, explicou o instrutor.

Também estiveram presentes no evento, o secretário-executivo de Esportes de João Pessoa, Juliano Sucupira, além de representantes de ONGs e movimentos de defesa da mulher.

Canoa havaiana – É o nome dado à embarcação de origem Polinésia, que tem como peculiaridade um segundo casco que serve de estabilizador, permitindo que mantenha sua velocidade sem comprometer a estabilidade. O esporte pode ser praticado de modo individual, em dupla ou com até seis pessoas.