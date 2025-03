ASSISTIR AO VIVO Llaneros x Junior Barranquilla COLOMBIANO de 2025, HOJE (16/03), PALPITES, ESCALAÇÕES

A partida entre Llaneros x Junior Barranquilla é válida pelo Campeonato COLOMBIANO , que este ano será chamado de Liga BetPlay Dimayor. Contudo, a bola rola HOJE (16) às 22h30 hs (horário de Brasília). A partida tem Llaneros como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Llaneros x Junior Barranquilla: Análise e Prognóstico da Partida

No dia 16 de março de 2025, às 22h30 (horário de Brasília), o Estádio Bello Horizonte “Rey Pelé”, localizado em Villavicencio, Colômbia, será palco do confronto entre Llaneros FC e Junior Barranquilla, válido pela 9ª rodada do Campeonato Colombiano – Primera A, Apertura.

Desempenho das Equipes:

Llaneros FC: Atualmente na 14ª posição, o Llaneros FC acumulou 8 pontos em 8 partidas, com 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. A equipe marcou 10 gols e sofreu 13, apresentando uma média de 1,25 gol marcado e 1,63 gol sofrido por jogo. Nos últimos 5 jogos, obteve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. citeturn0search4

Análise do Confronto:

O Junior Barranquilla chega como favorito, considerando sua posição superior na tabela e desempenho mais consistente. As odds de apostas refletem esse cenário, com a vitória do Junior Barranquilla cotada a 2,20, enquanto a do Llaneros FC está em 3,30, e o empate em 3,25. citeturn0search0

Prognóstico:

Diante das estatísticas e do momento atual de ambas as equipes, é provável que o Junior Barranquilla saia vitorioso deste confronto. Recomenda-se acompanhar a partida ao vivo para verificar o desenrolar dos acontecimentos e possíveis surpresas que o futebol sempre reserva.