Escola do Teatro Bolshoi celebra 25 anos de fundação com espetáculo com a participação de alunos de João Pessoa

O final de semana foi de muita emoção e alegria para os alunos da Rede Municipal de João Pessoa que atualmente estudam na maior escola de balé do Brasil, a Escola do Teatro Bolshoi, em Joinville, Santa Catarina (SC). Neste sábado (15), os alunos Daynew Rik, Dayvid Lucca, Miguel Augusto, Nathanael Augusto, Kaio Gabriel e Nicolas Keviny se apresentaram durante a celebração do aniversário de 25 anos de existência da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil.

O espetáculo ‘O Lago dos Cisnes’ foi assistido por milhares de pessoas no Centreventos Cau Hansen (SC), entre elas a secretária de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP), América Castro, a secretária executiva da Educação, Luciana Dias, e pela representante da Escola do Teatro Bolshoi em João Pessoa e coordenadora do processo seletivo da Sedec, Fernanda Albuquerque.

“Vivenciamos um dia histórico para o Bolshoi celebrando 25 anos de trabalho árduo, paixão e dedicação à arte e à cultura. E temos o prazer, a alegria, de ver a meninada de João Pessoa se apresentando com tanta habilidade e dedicação. Hoje, já são 16 crianças/adolescentes que estudam e moram em Joinville com a assistência da prefeitura. Que orgulho! O Bolshoi é uma inspiração para nós! A arte tem o poder de transformar vidas e o Bolshoi é um exemplo disso. Que o Bolshoi continue a inspirar e a encantar por muitos anos!”, ressaltou América Castro.

Para celebrar o aniversário foi criada a coreografia, produção e cenografia do Lago dos Cisnes que foi assinada pelo patrono da Escola, Vladimir Vasiliev. Vladimir é ex-bailarino do Teatro Bolshoi de Moscou e considerado o grande bailarino do século XX, patrono e fundador da Escola no Brasil.

Nicolas Keviny, que foi selecionado para o Bolshoi quando estudava na Escola Municipal Frei Albino, em João Pessoa, falou da emoção em se apresentar neste evento comemorativo. “Fiquei muito feliz em ter participado do elenco de Lago dos Cisnes e muito feliz em ter comemorado os 25 anos do Bolshoi. Fiquei também muito emocionado, nervoso, e ao mesmo tempo feliz por ter entregado as flores à Cecília Cash, a primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro”, revelou.

‘O Lago dos Cisnes’ é um ballet dramático e muito antigo, datado de 1876 pelo compositor Tchaikovsky e aclamado por todo o mundo. Ele conta a história de uma princesa que é transformada em cisne por um feiticeiro.

Se apresentaram alunos da Escola do Teatro Bolshoi (faixa etária de 10 a 18 anos), bailarinos solistas internacionais que são ex-alunos da Escola Bolshoi Brasil e bailarinos de renome nacional e internacional.

“Fazer 25 anos de Bolshoi é para a gente um marco incrível. A gente também tem um orgulho muito grande de ter a parceria com a cidade de João Pessoa. Ter crianças de lá representadas na escola, e através desse projeto que é tratado com muito carinho, nos deixa muito felizes. Então, só tenho a agradecer ao prefeito Cícero Lucena, as secretárias América e Luciana, que trabalham com muito carinho, proporcionando esse desenvolvimento para as crianças, e a gente fica muito feliz por isso, então muito obrigada”, disse a vice-diretora da Escola Bolshoi Brasil, Célia Campos.

A parceria entre a Escola do Teatro Bolshoi e a Prefeitura de João Pessoa teve início em 2002 e foi retomada em 2021. Atualmente, 16 alunos da Rede Municipal estão estudando na tradicional escola.