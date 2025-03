Investimentos no turismo da Paraíba ganham visibilidade na mídia nacional — Governo da Paraíba

O setor de turismo da Paraíba esteve em evidência na mídia nacional, com uma reportagem especial publicada neste domingo (16) no jornal O Globo. A matéria, intitulada “Capital redescoberta”, aborda de forma positiva os investimentos que estão transformando o estado, com foco no Polo Turístico Cabo Branco, em João Pessoa, considerado o maior complexo hoteleiro planejado do Nordeste.

Com a chamada de capa “Nova joia da coroa do Nordeste”, a reportagem da jornalista Ana Flávia Pilar destaca as qualidades de João Pessoa, como suas praias de águas mornas e cristalinas, excelente infraestrutura e um custo de vida acessível. A cidade, que tem experimentado o maior crescimento populacional entre as 20 mais populosas do Brasil, vem atraindo tanto turistas quanto investidores, impulsionando a economia local.

O Polo Turístico Cabo Branco, uma das principais apostas para o futuro do turismo na Paraíba, é um dos grandes protagonistas da matéria. Com um investimento superior a R$ 2,5 bilhões em projetos hoteleiros, o complexo está projetado para oferecer mais de 13 mil novos leitos. Recentemente, o projeto foi apresentado para investidores internacionais em Portugal, reforçando o potencial de expansão do turismo no estado.

Este ano, o Governo da Paraíba lançou um pacote de investimentos no setor de R$ 11,5 bilhões, dos quais R$ 9 bilhões são recursos próprios. Além dos investimentos no turismo, a gestão do governador João Azevêdo tem focado em iniciativas sustentáveis, como o incentivo à energia limpa, e no aquecimento do mercado imobiliário, que tem atraído novos moradores e investidores à capital paraibana.

Ferdinando Lucena, presidente da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), enfatiza que as ações de promoção e divulgação têm colocado a Paraíba em evidência no Brasil e no exterior. “João Pessoa tem atraído não só turistas, mas também novos residentes de várias partes do país, que se encantam pela combinação única de belezas naturais e infraestrutura em expansão. Além disso, o interior da Paraíba tem despertado crescente interesse, com suas paisagens, gastronomia e hospitalidade, fazendo do estado um destino completo, capaz de proporcionar experiências autênticas e inesquecíveis”, comenta Lucena.

Rosália Lucas, secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico, também ressalta o impacto do Polo Turístico Cabo Branco no fortalecimento do setor. “A construção do complexo amplia significativamente a capacidade de receber turistas e gera um efeito positivo na economia local, criando empregos e atraindo investimentos para a região. O Polo é um dos maiores propulsores do futuro do turismo no estado”, conclui.