Projeto de musicoterapia intensifica cuidado humanizado para pacientes do Hospital de Catolé do Rocha — Governo da Paraíba

O Hospital Dr. Américo Maia de Vasconcelos, em Catolé do Rocha, unidade pertencente à Rede Estadual de Saúde, iniciou, nessa quinta-feira (13), um projeto de musicoterapia com pacientes. A ação, desenvolvida pelo Setor de Psicologia, será realizada semanalmente, na área de convivência do hospital, e visa intensificar o cuidado humanizado dos usuários.

De acordo com a psicóloga responsável pelo projeto, Andrea Freitas, a musicoterapia é uma técnica terapêutica que promove o bem-estar físico, emocional e mental. “A música tem efeitos positivos na vida do ser humano e tem uma relação direta com as pessoas, influenciando na questão do humor, promovendo interação social, diminuindo o estresse e também a ansiedade. A ideia da musicoterapia é estimular o paciente a lidar melhor com o ambiente hospitalar”, explicou.

O aposentado José Francisco, que estava em observação na unidade devido a um quadro hipertensivo, destacou a importância da musicoterapia no processo de recuperação. “Fiquei muito entusiasmado com a iniciativa, foi uma surpresa para mim, e ao mesmo tempo, é muito animador estar no ambiente de um hospital e ser convidado para participar de um momento como este. Gostei muito! Enquanto estava ali ouvindo as músicas, esqueci até que estava doente”, ressaltou.

A musicoterapia utiliza elementos da música, como som, ritmo, melodia e harmonia, para restabelecer as funções dos usuários, melhorando a comunicação, fortalecendo a integração e ajudando nas relações interpessoais. O uso da prática na unidade permite que os pacientes interajam com a comunidade hospitalar cantando, dançando, tocando instrumentos ou apenas ouvindo e apreciando diferentes músicas. Com isso, é possível desenvolver potenciais, restabelecer as funções, contribuindo com a prevenção e a promoção da qualidade de vida dos indivíduos.