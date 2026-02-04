PREFEITURA ANUNCIA PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO LARGO JÚNIOR

A Prefeitura de Currais Novos anunciou, na manhã desta segunda-feira (02), mais uma importante obra que reforça o compromisso da gestão com o desenvolvimento urbano e a qualidade de vida da população. Em reunião com a equipe técnica de projetos do município, o prefeito Lucas Galvão confirmou o início, ainda este ano, do projeto de revitalização do Novo Largo Júnior, um dos espaços mais tradicionais da cidade.

“Promessa feita é promessa cumprida”, destacou o prefeito ao apresentar o projeto, que prevê uma ampla transformação da área, tornando o Largo um ambiente moderno, ainda mais acessível e voltado para o lazer, o esporte e a convivência social.

A obra contemplará nova iluminação, garantindo mais segurança e valorização do espaço; implantação de ciclovia, incentivando a mobilidade sustentável e a prática do esporte; arborização, ampliando o conforto térmico e o cuidado ambiental; além da instalação de mesas de jogos, áreas para piquenique e espaços pensados para o encontro das famílias e a convivência comunitária.

O investimento será realizado com recursos da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), reforçando o compromisso da gestão municipal em aplicar de forma responsável e transparente os recursos oriundos da atividade mineradora em benefícios diretos para a população.

Para o prefeito Lucas, o Novo Largo Júnior será um marco para Currais Novos. “Estamos falando de uma grande obra, pensada com planejamento, responsabilidade e visão de futuro. O Novo Largo Júnior será um espaço democrático, voltado para todas as idades, que vai valorizar a cidade, estimular hábitos saudáveis e fortalecer o convívio social. É mais um compromisso assumido e cumprido pela nossa gestão”, afirmou.

A equipe técnica da Prefeitura segue agora com os ajustes finais do projeto para, em breve, dar início ao processo de execução da obra, que se soma a outras ações estruturantes em andamento no município.

A revitalização do Novo Largo Júnior reafirma a política da atual gestão de investir em infraestrutura urbana, lazer e qualidade de vida, transformando Currais Novos em uma cidade cada vez mais acolhedora, sustentável e preparada para o futuro.