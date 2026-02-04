Escola Municipal Raul de Medeiros Dantas inicia matrículas para o ano letivo de 2026

A Escola Municipal Raul de Medeiros Dantas, localizada no município de São José do Seridó (RN), deu início ao período de matrículas para o ano letivo de 2026. O atendimento está sendo realizado de segunda a sexta-feira, no horário das 7h às 13h.





De acordo com a unidade de ensino, o cronograma de matrículas seguirá a seguinte programação:





Segunda-feira (2): 1º ano





Terça-feira (3): 2º e 3º anos





Quarta-feira (4): 4º e 5º anos





Quinta-feira (5): 6º e 7º anos





Sexta-feira (6): 8º e 9º anos





Dias 9 e 10 de fevereiro: atendimento aos alunos retardatários





A escola também informou a relação de documentos necessários para a efetivação da matrícula.





Para alunos novatos, é exigida a apresentação dos seguintes documentos: certidão de nascimento; RG e CPF do aluno(a); declaração de vacinação; cartão do SUS; declaração e histórico escolar; comprovante de residência atualizado (referente ao mês da matrícula); folha resumo; declaração do Cadastro Único; duas fotos 3×4 do aluno(a); laudo médico em casos de intolerância alimentar ou necessidades especiais; RG e CPF dos responsáveis legais, além de contato telefônico atualizado.





Já para alunos veteranos (renovação de matrícula), os documentos necessários são: declaração de vacinação, comprovante de residência atualizado e uma foto 3×4, caso o aluno(a) ainda não possua.





A direção da escola reforça a importância de que pais ou responsáveis fiquem atentos às datas e providenciem toda a documentação exigida para garantir a vaga dos estudantes.