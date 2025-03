ASSISTIR Santos x Botafogo AO VIVO COM IMAGENS BRASILEIRO Sub-20 2025, HOJE (12/03), PALPITES, ESCALAÇÕES

Começou o Campeonato Brasileirão Sub-20 partida entre Santos x Botafogo Brasileirão SUB-20 acontece hoje, HOJE (12) às 15 hs. A partida acontece sob o mando de campo do Santos, que busca a vitória sob seus domínios.

Santos x Botafogo : Previsões e Detalhes da 1ª Rodada do Brasileiro Sub-20

A 1ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20 promete grandes emoções, com destaque para o confronto entre Santos U20 e Botafogo U20, que acontece no dia 12 de março de 2025, às 15h00 (horário de Brasília). A partida será realizada no estádio do Santos e coloca frente a frente duas equipes de grande tradição no futebol brasileiro, buscando se destacar na competição de base.

Análise das Equipes:

Santos U20:

Atualmente ocupando a 16ª posição, o Santos entra em campo com a responsabilidade de começar o campeonato com uma vitória para melhorar sua posição na tabela. Com uma performance consistente nos últimos anos, a equipe tem talento para surpreender, mas precisará superar desafios diante de adversários fortes.

Botafogo U20:

Com uma campanha sólida, o Botafogo figura na 4ª posição, sendo uma das equipes favoritas para avançar nas primeiras rodadas. O time vem embalado por um bom retrospecto, e é esperado que seja uma equipe difícil de ser batida, mostrando consistência e qualidade técnica.

Escalações Prováveis:

Santos U20 : Uma equipe com jovens promissores que buscam provar seu valor no futebol brasileiro, focando em talento ofensivo e solidez defensiva.

: Uma equipe com jovens promissores que buscam provar seu valor no futebol brasileiro, focando em talento ofensivo e solidez defensiva. Botafogo U20: Com jogadores experientes na base, o Botafogo vai ao campo buscando impor seu jogo, com o objetivo de sair vitorioso para dar sequência à boa fase.

Odds e Previsões:

Santos U20 : Odds de 1.73 , o que representa 58% de chance de vitória .

: Odds de , o que representa . Botafogo U20: Odds de 3.75, com 27% de chance de vitória.

Com essas odds, o Santos U20 é ligeiramente favorito para vencer, mas o Botafogo U20 tem mostrado força e pode surpreender, tornando o confronto bastante equilibrado.

Onde Assistir:

O jogo não será transmitido ao vivo em canais de televisão, mas estará disponível em plataformas de acompanhamento de resultados, como o Sofascore, que oferece atualizações detalhadas de tempo real, estatísticas e lances ao vivo.

Conclusão:

O confronto entre Santos U20 e Botafogo U20 é uma excelente oportunidade para ver os futuros talentos do futebol brasileiro em ação. Embora o Santos seja favorito, o Botafogo tem tudo para fazer um jogo difícil e equilibrado. Fique atento às movimentações das equipes e não perca as atualizações do jogo, especialmente se você for fã de futebol jovem.

Onde Assistir aos Jogos do Brasileirão Sub-20?

Os jogos desta segunda-feira terão transmissão ao vivo pelo SporTV, enquanto outras partidas da rodada ainda não tiveram suas transmissões confirmadas. Confira a programação:

Data Horário Jogo Transmissão Segunda-feira, 10/03 19h Grêmio x São Paulo SporTV Segunda-feira, 10/03 21h30 Fluminense x Atlético-MG SporTV Quarta-feira, 12/03 15h Atlético-GO x Inter Sem transmissão Quarta-feira, 12/03 15h América-MG x Vasco Sem transmissão Quarta-feira, 12/03 15h Red Bull Bragantino x Athletico Sem transmissão Quarta-feira, 12/03 15h Cruzeiro x Fortaleza Sem transmissão Quarta-feira, 12/03 15h Santos x Botafogo Sem transmissão Sexta-feira, 14/03 20h30 Bahia x Corinthians SporTV

Os jogos do Palmeiras e Flamengo, contra Juventude e Cuiabá, respectivamente, serão remarcados devido à participação dos clubes na Libertadores Sub-20.

Regulamento do Brasileirão Sub-20 2025

A competição reúne 20 times que disputam uma primeira fase em turno único, totalizando 19 rodadas. Os oito melhores avançam às quartas de final, enquanto os três últimos são rebaixados para a Série B.

Critérios de desempate:

Mais vitórias Melhor saldo de gols Mais gols marcados Menos cartões vermelhos Menos cartões amarelos Sorteio

A fase de quartas de final e semifinais será em jogo único, enquanto a final terá ida e volta. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis, sem prorrogação.

Times Participantes do Brasileirão Sub-20 2025

América-MG

Athletico-PR

Atlético-GO

Atlético-MG

Bahia

Botafogo

Bragantino

Corinthians

Cruzeiro

Cuiabá

Flamengo

Fluminense

Fortaleza

Grêmio

Internacional

Juventude

Palmeiras

Santos

São Paulo

Vasco

Campeões e Vices do Brasileirão Sub-20

O Palmeiras é o maior campeão, com três títulos (2018, 2022 e 2024), seguido pelo Flamengo, que venceu duas vezes (2019 e 2023). Cruzeiro, Internacional, Fluminense, Atlético-MG e Botafogo têm um título cada.

Ano Campeão Vice-campeão 2015 Fluminense Vitória 2016 Botafogo Corinthians 2017 Cruzeiro Coritiba 2018 Palmeiras Vitória 2019 Flamengo Palmeiras 2020 Atlético-MG Athletico-PR 2021 Internacional São Paulo 2022 Palmeiras Corinthians 2023 Flamengo Palmeiras 2024 Palmeiras Cruzeiro

O Brasileirão Sub-20 é um dos torneios de base mais importantes do futebol brasileiro e um celeiro de futuros craques. Quem será o campeão em 2025?