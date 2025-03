onde assistir, escalações e arbitragem

Serra Branca e Sousa medem forças neste domingo (9), em jogo válido pela partida de ida da semifinal do Campeonato Paraibano Unipê 2025. A bola vai rolar às 16h, no Estádio Amigão, em Campina Grande.

Cisco Nobre

O Serra Branca chega para o confronto após encerrar a 1ª fase do Campeonato Paraibano na 4ª posição na tabela de classificação, com 17 pontos. O Carcará do Cariri vem de uma vitória diante do Auto Esporte-PB por 5 a 1, na última rodada do estadual, que aconteceu no dia 22 de fevereiro, e vai em busca de avançar à final da competição pela primeira vez.

O Sousa terminou a 1ª fase do Campeonato Paraibano na liderança, com 20 pontos. Na última rodada, o Dinossauro acabou derrotado pelo Botafogo-PB por 2 a 1, resultado que pôs fim à invencibilidade da equipe no estadual. Ao contrário do Serra Branca, o Alviverde não teve muito tempo de descanso, já que vem de uma eliminação para o Bragantino pela 1ª fase da Copa do Brasil e encara o Moto Club pela 5ª rodada da Copa do Nordeste, nesta quarta-feira (5).

Estádio Amigão, em Campina Grande. Gabriel Abdon

Dia, hora e local de Serra Branca X Sousa

Dia: 9 de março

Hora: 16h

Local: Estádio Amigão, em Campina Grande

Transmissão de Serra Branca X Sousa

Onde assistir : Serra Branca x Sousa terá transmissão pelo ge.globo .

: Serra Branca x Sousa terá transmissão pelo . Onde acompanhar em tempo real : Uma hora antes da partida, o ge entrará em campo atualizando todos os detalhes, lance a lance. CLIQUE AQUI para acompanhar.

Últimas escalações

SERRA BRANCA: Allan; Everton, Flávio Nunes, Eduardo Melo e Vidmar; Paulo Fales, Cal Rodrigues e Victor Ferraz; Esquerdinha, Anderson Feijão e Iury Tanque.

SOUSA: Bruno Fuso; Iran, Uesles Moura, Marcelo Duarte e Fernando Ceará; Hebert Cristian, Wellisson e Pedro Lima; Felipe Jacaré, Diego Ceará e Ian Augusto.

Arbitragem

Árbitro principal: A definir

Assistente 1: A definir

Assistente 2: A definir

Quarto árbitro: A definir

Dia a dia do Serra Branca

O elenco do Serra Branca se reapresentou na tarde de hoje após a realização de um jogo-treino entre a própria equipe no sábado (1).

O elenco do Serra Branca realiza um trabalho técnico e tático no CT Erasmo Alves Ribeiro, além de crioterapia à tarde.

Dia a dia do Sousa

A delegação do Sousa embarcou com destino a São Luís/MA, onde enfrenta o Moto Club pela 5ª rodada da Copa do Nordeste.

A definir.

