Bloco da Diversidade desfila nesta sexta-feira com o tema ‘Longevidade + Qualidade de Vida’

A Praça Rio Branco, no Centro Histórico de João Pessoa, vai ser o ponto de concentração do Bloco da Diversidade nesta sexta-feira (28), a partir das14h, de onde o cortejo seguirá até o palco montado no final da Rua Duque de Caxias, número 59, sede do Movimento do Espírito Lilás (MEL). Este ano, o tema do desfile será “Longevidade + Qualidade de Vida”.

O Bloco da Diversidade chega aos 10 anos de ativismo cultural militante pelas causas LGBTQIAPN+ na Paraíba e nesta edição homenageia a ativista lésbica – Adi Targino, também os grupos: Movimento de Bissexuais (MovBi) que possui 10 anos de luta pelas causas dos bissexuais na Paraíba e o Movimento Cordel-Vida que completa 20 anos na luta pelos direitos humanos em prol da saúde e pela consciência em torno de mecanismos sobre prevenção combinada.

A animação dos foliões ficará por conta do DJ CrisL, que se destaca por sua versatilidade e habilidade de transitar com maestria entre diversos estilos musicais, conectando o público com sets que vão do pop ao eletrônico, passando pelos clássicos dos anos 1980 e 1990, reggaeton, funk e muito mais.

O Bloco da Diversidade é uma realização do Movimento do Espírito Lilás, entidade que luta há 33 anos pelos direitos da população LGBTQIAPNB+ na Paraíba. O Bloco consta no edital de apoio aos blocos alternativos 2025 da Prefeitura, através da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), com parceria também das entidades do Fórum Paraibano LGBTQIAPNB+. O bloco está dentro da programação do projeto Folia em Sol Maior.

O presidente do Mel, Cleber Ferreira, ressalta que, apesar das dificuldades enfrentadas nos 10 anos de existência, o bloco tem uma grande importância no processo de conscientização no Folia de Rua, “de forma saudável, sem preconceito e também despertando a consciência pela necessidade de preservação, no cuidado com o uso de preservativos e combate ao assédio”.

