Folião Zé Gotinha participará nesta terça-feira do bloco Portadores da Folia

O mascote folião da vacinação já está animado para cair na folia novamente e levar além de muita animação, orientação e mobilizar toda a população sobre a importância da vacinação e de manter a caderneta vacinal em dia. O Zé Gotinha estará nesta terça-feira (25), no Bloco Portadores da Folia, criado pela Fundação Centro Integrado de Apoio ao Portador de Deficiência (Funad), com objetivo, integrar, socializar e oportunizar às pessoas com deficiências ou mobilidades reduzidas, familiares e a comunidade em geral.

O bloco irá se concentrar às 14h, na Avenida Almirante Tamandaré, na Praia de Tambaú, com saída às 15h e, o percurso seguirá até o Largo da Gameleira.

“É um bloco lindo e muito animado. É a primeira vez que estaremos com o Zé Gotinha nessa festa com o objetivo de levar mais informação e a conscientização sobre a importância da prevenção. Temos que educar, convocar, chamar de forma lúdica e responsável para avançar com as coberturas vacinais. Vacinar é um bem que fazemos para todos. É um cuidado que deve ser coletivo”, destacou Danielle Melo, gerente de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. “Nesse evento não estaremos com equipe de vacinação, sobretudo, estaremos orientado sobre os locais e outras informações sobre a prevenção”, completou.

Portadores da Folia – Nesta edição, com o tema ‘Com alegria e inclusão, todo mundo é carnaval’, o Bloco Portadores da Folia abrilhantará o Carnaval fora de época com muita inclusão, frevo e alegria. Diversas entidades para pessoas com deficiência aguardam com expectativa o desfile do bloco, que promete arrastar um grande número de pessoas.

“O Bloco Portadores da Folia reúne entidades de e para pessoas com deficiência e mobiliza toda a sociedade ao desfilar na Orla marítima, garantindo um espaço afetivo das pessoas com deficiência, no exercício da sua cidadania, além de ser um meio de solidificar a autoestima, concretizando a condição de igualdade com a sociedade, na capacidade de brincar, se integrar à festa, compartilhar emoções e vivenciar a folia com plenos direitos. E sua participação já se tornou uma tradição na folia de momo, quando PcD’s, famílias, entidades e a sociedade em geral, se encontram para celebrar a inclusão, acessibilidade e a alegria”, enfatizou Simone Jordão, presidente da Funad.

O Bloco Portadores da Folia já se consolidou como um dos mais animados e organizados do Projeto e é aguardado com muita expectativa no calendário anual do Folia de Rua. Por todo o trajeto, vai arrastando não apenas pessoas com deficiência e suas famílias, mas também simpatizantes e turistas, que se encantam com a vibração positiva dos foliões.