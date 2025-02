Palpites Sousa x Bragantino , Escalações, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (27/02)

O jogo entre Sousa x Bragantino marcado para acontecer nesta 21h30 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem Sousa que vai buscar a vitória em seus domínios.

Sousa x Bragantino na Copa do Brasil

O Sousa vive um momento de oscilação na temporada 2025 e busca uma reabilitação em grande estilo diante do Bragantino, pela primeira fase da Copa do Brasil. O confronto acontece nesta quinta-feira (27), no Estádio Marizão, e é a chance do Dinossauro voltar a vencer após quatro partidas sem triunfos.

Momento do Sousa

Líder da fase classificatória do Campeonato Paraibano 2025, o Sousa acumulou bons resultados no início do ano, mas perdeu força recentemente. Sua última vitória foi no começo de fevereiro, quando venceu o Nacional de Patos pelo estadual. Desde então, o time comandado por Renatinho Potiguar acumulou dois empates e duas derrotas, incluindo um revés diante do Botafogo-PB na última rodada da fase de grupos do Paraibano.

Além das dificuldades no estadual, o Sousa também tropeçou na Copa do Nordeste, perdendo para o Sport (2 a 1, no Marizão) e sofrendo uma goleada contra o CRB (4 a 0, fora de casa). A equipe sente a pressão de voltar a vencer e, para isso, terá de superar um adversário de Série A.

O desafio contra o Bragantino

O Sousa terá uma missão complicada diante do Bragantino, que disputa a elite do futebol brasileiro e chega como favorito ao duelo. Em 2024, as equipes se enfrentaram na terceira fase da Copa do Brasil, e o time paraibano conseguiu segurar um empate no jogo de ida. Agora, o desafio é ainda maior, já que a classificação será definida em jogo único – um empate leva a disputa para os pênaltis.

Para essa partida, o técnico Renatinho Potiguar pode contar com reforços. O clube anunciou recentemente a chegada do meia Wellington Nunes, ex-CSA, e segue fortalecendo o elenco para o restante da temporada. Além disso, a grande esperança de gols é Diego Ceará, artilheiro do time no Campeonato Paraibano e um dos destaques da equipe na temporada.

Preparação e expectativa

Com o fim da fase inicial do estadual, o Sousa voltou aos treinamentos nesta segunda-feira (24) e segue se preparando intensamente para o duelo da Copa do Brasil. O último treino antes do jogo será realizado na noite de quarta-feira (26), no Marizão.

A classificação para a próxima fase significaria um feito histórico para o Sousa, que busca repetir campanhas marcantes na competição. Apesar da dificuldade do confronto, o fator casa pode ser um diferencial para o Dinossauro surpreender o Bragantino.

Ficha do jogo – Sousa x Bragantino

Competição: Copa do Brasil – 1ª fase

Copa do Brasil – 1ª fase Data: Quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025

Quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025 Horário: 20h (de Brasília)

20h (de Brasília) Local: Estádio Marizão, Sousa-PB

Estádio Marizão, Sousa-PB Regulamento: Jogo único; empate leva para os pênaltis

O Sousa tem a oportunidade de fazer história e encerrar sua sequência negativa com uma vitória expressiva. O confronto promete ser um grande teste para o Dinossauro, que contará com o apoio de sua torcida para buscar a classificação.

Jogos de 26 de fevereiro (quarta-feira)

FC Cascavel-PR x América-MG

🕖 Horário: 19h00

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

Águia de Marabá-PA x Fluminense-RJ

🕢 Horário: 19h30

📺 Onde assistir: Prime Video

Parnahyba-PI x Confiança-SE

🕗 Horário: 20h00

📺 Onde assistir: GE

Grêmio Sampaio-RR x Remo-PA

🕠 Horário: 20h30

📺 Onde assistir: GE

Concórdia-SC x Ponte Preta-SP

🕤 Horário: 21h30

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

Jogos de 27 de fevereiro (quinta-feira)

Ceilândia-DF x Coritiba-PR

🕖 Horário: 19h00

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

Portuguesa-SP x Botafogo-PB

🕢 Horário: 19h30

📺 Onde assistir: Prime Video

Rio Branco-ES x Novorizontino-SP

🕗 Horário: 20h00

📺 Onde assistir: GE

Sousa-PB x Red Bull Bragantino-SP

🕤 Horário: 21h30

📺 Onde assistir: Prime Video

Inter de Limeira-SP x Vila Nova-GO

🕤 Horário: 21h30

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

A primeira fase da Copa do Brasil 2025 promete muita emoção, com times de diferentes divisões do futebol nacional em busca da classificação. Fique ligado nas transmissões e acompanhe a competição!

Análise de Dados

