Governo da Paraíba inaugura Central Multiusuário de Caracterização Químico-Biológica — Governo da Paraíba

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior (Secties) e da Fundação de Apoio à Pesquisa da Paraíba (Fapesq), inaugurou a Central Multiusuário de Caracterização Químico-Biológica (CM-ACQuimBio). A solenidade aconteceu nesta terça-feira (25), no Campus V da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), em João Pessoa.

A solenidade contou com a presença do vice-governador Lucas Ribeiro; do secretário da Secties, Claudio Furtado; da reitora da UEPB, Célia Regina; do presidente da Fapesq, Rangel Júnior, do coordenador da CM-ACQuimBio, Elquio Oliveira; e do coordenador adjunto Francisco Jaime.

O Centro recebeu o investimento de R$ 1,5 milhão do Governo do Estado. Ele é um espaço multiuso para desenvolvimento integrado e interdisciplinar de atividades de ensino, pesquisa, extensão, inovação, pós-graduação, divulgação técnico-científica e prestação de serviços.

Entre os principais objetivos está: contribuir para a maior independência científica e tecnológicas de pesquisadores do Estado; contribuir com a pesquisa em áreas prioritárias para desenvolvimento do Estado visando à promoção e melhoria de produtos e serviços prestados à população; estimular a atração e fixação de pessoal qualificado; otimizar o uso de equipamentos de alto valor agregado, possibilitando o uso compartilhado.

O vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, destacou, durante o evento, a relevância da iniciativa para a pesquisa e a inovação. “Esse laboratório demonstra o papel fundamental da universidade na transformação da sociedade. Estamos investindo em ciência e tecnologia, assim como na construção da Cidade da Astronomia em Carrapateira e no Parque Tecnológico Horizonte da Inovação, que será inaugurado este ano. A CM-ACQuimBio será essencial para fortalecer esses avanços.”

O secretário da Secties, Claudio Furtado, ressaltou que a ciência e tecnologia têm sido uma das prioridades dos investimentos do Governo do Estado. Ele comentou, ainda, o impacto que o centro vai causar. “Este laboratório multiusuário permitirá que pesquisadores desenvolvam suas atividades e prestem serviços a órgãos públicos e empresas. Com equipamentos únicos na América Latina.”

O laboratório da UEPB é o primeiro da América Latina a receber microscópio acoplado e infravermelho e Raman. A reitora da UEPB, Célia Regina, enfatizou a importância da nova estrutura. “A CM-ACQuimBio conta com o primeiro equipamento desse tipo no Brasil e na América Latina, ampliando as possibilidades de pesquisa e inovação. Isso permitirá o desenvolvimento de novos produtos e soluções para a saúde e o meio ambiente, impactando a sociedade.”

O microscópio de infravermelho e RAMAN é um microscópio especial que além de ampliar as coisas para uma melhor visualização, nos permite identificar as moléculas que fazem parte do material analisado. “Com isso, podemos ver materiais em escala microscópica e também descobrir do que estes materiais são feitos. Pode ser utilizado em diversas áreas, como para identificar se uma obra de arte é verdadeira, estudar a composição de células e tecidos e analisar microplásticos no meio ambiente”, explicou o coordenador do Centro, Elquio Eleamen.

O presidente da Fapesq, Rangel Júnior, reforçou a necessidade de fomentar o uso do laboratório. “O valor de qualquer grande projeto está nas pessoas que o utilizam. Esta central multiusuário permitirá que grupos de pesquisa das mais diversas áreas desenvolvam suas atividades e obtenham resultados que impactem positivamente a sociedade.”

O coordenador adjunto do centro, Francisco Jaime, explicou as funcionalidades da estrutura. “Temos equipamentos inéditos no Nordeste e na Paraíba, permitindo análises avançadas que antes precisavam ser feitas em outros estados. Podemos, por exemplo, identificar a composição química de microplásticos em animais marinhos e avaliar a qualidade de materiais eletrônicos. O laboratório atende demandas de pesquisa e prestação de serviços para empresas e a sociedade.”