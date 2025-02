Fluminense x Nova Iguaçu ASSISTIR AO VIVO GRÁTIS, ESCALAÇÕES, PALPITES CARIOCA 2025 HOJE 16/02

Onde Assistir Fluminense x Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca 2025

Fluminense e Nova Iguaçu se enfrentam neste domingo (16), em um duelo importante pela 10ª rodada da Taça Guanabara, a primeira fase do Campeonato Carioca de 2025. O jogo será realizado no Maracanã, no Rio de Janeiro, com início às 16h (horário de Brasília). Para os torcedores que desejam acompanhar a partida, ela será transmitida ao vivo pela Band (TV aberta), pelo Premiere (pay-per-view) e pelo canal GOAT (YouTube).

Fluminense busca vitória para seguir vivo na competição

O Fluminense chega para este confronto em busca de pontos cruciais para continuar sonhando com uma vaga nas semifinais da Taça Guanabara. O time ocupa a nona posição na tabela, com 11 pontos, e uma vitória é fundamental para garantir a chance de classificação. O Tricolor carioca contará com a liderança do técnico Mano Menezes, mas ainda não poderá contar com jogadores importantes como Renato Augusto, que está em recuperação de uma lesão no ombro, e Ganso, que segue afastado devido a uma miocardite.

Nova Iguaçu tenta se reerguer

O Nova Iguaçu, por sua vez, vive um momento mais tranquilo na competição, ocupando a quinta colocação com 13 pontos. No entanto, o time vem apresentando um desempenho abaixo das expectativas nas últimas rodadas e busca a recuperação diante do Fluminense, com o objetivo de se manter entre os classificados para a próxima fase.

Histórico de confrontos

No histórico recente entre as duas equipes, o Fluminense leva ampla vantagem. Das 13 partidas disputadas entre os clubes, o Tricolor venceu 11, enquanto o Nova Iguaçu venceu uma vez, em 2017, e houve um empate.

Prováveis escalações

Fluminense (Técnico: Mano Menezes):

Fábio; Guga, Thiago Silva, Thiago Santos, Fuentes; Martinelli, Hércules, Arias; Riquelme, Canobbio, Cano.

Nova Iguaçu (Técnico: Técnico desconhecido):

Lucas Maticoli; Yan Silva, Gabriel Pinheiro, Renan, Ramon Pereira; Fernandinho, Igor Guilherme, João Lucas, Xandinho; Victor Rangel, Andrey Dias.

Expectativa para o jogo

A partida entre Fluminense e Nova Iguaçu promete ser uma das decisões mais importantes da fase de grupos do Campeonato Carioca para o Tricolor. Uma vitória pode recolocar o Fluminense na disputa pela classificação, enquanto o Nova Iguaçu busca uma recuperação para manter-se na zona de classificação.

Detalhes do jogo

Data e horário: Domingo, 16 de fevereiro de 2025, às 16h (de Brasília)

Domingo, 16 de fevereiro de 2025, às 16h (de Brasília) Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Maracanã, Rio de Janeiro Onde assistir: Band (TV aberta), Premiere (pay-per-view), canal GOAT (YouTube)

Com a expectativa de um grande confronto, o Maracanã será o palco de mais uma batalha pelo Campeonato Carioca, e a torcida de ambas as equipes promete fazer a diferença para apoiar seus times.

