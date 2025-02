Instituto Cândida Vargas recebe novos equipamentos e reforça atendimento

O Instituto Cândida Vargas (ICV), unidade de referência em assistência materno-infantil da Prefeitura de João Pessoa, recebeu, nesta quarta-feira (5), novos equipamentos que fortalecem sua estrutura e garantem mais segurança e eficiência no atendimento aos pacientes. Entre os aparelhos adquiridos estão o Respirador IX5 e o Cardioversor/Desfibrilador, fundamentais para a assistência em casos de emergência e suporte avançado à vida.

O diretor-geral do Instituto, Quintino Régis, ressaltou que a chegada dos novos aparelhos representa um grande avanço para a unidade. “Estamos fortalecendo cada vez mais a estrutura do ICV, investindo em equipamentos de ponta que fazem a diferença no atendimento. Nosso objetivo é oferecer um serviço de saúde cada vez mais qualificado e seguro para as gestantes e bebês que passam por nossa unidade”, pontuou.

Já o diretor administrativo do ICV, Marcelo Melo, destacou a importância do investimento contínuo em tecnologia. “Seguimos avançando na modernização do nosso Instituto, garantindo que nossa estrutura esteja sempre preparada para atender com excelência. A aquisição desses equipamentos reforça o compromisso do ICV com a qualidade da assistência materno-infantil e a segurança dos pacientes”, afirmou.

Os novos equipamentos desempenham um papel essencial no atendimento de emergência. O Respirador IX5 é fundamental para a ventilação mecânica de pacientes em estado crítico, garantindo assistência respiratória eficiente. Já o Cardioversor/Desfibrilador é indispensável no tratamento de arritmias e paradas cardiorrespiratórias, permitindo intervenções rápidas e seguras.

Além dessas aquisições, o Instituto Cândida Vargas segue investindo na modernização de sua estrutura com a compra de diversos outros aparelhos que ampliam a qualidade da assistência materno-infantil. A gestão municipal tem priorizado constantemente melhorias tecnológicas, garantindo que a unidade esteja equipada com o que há de mais moderno para atender às gestantes, bebês e puérperas com excelência.