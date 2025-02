veja o balanço dos jogadores na temporada 2024/25

Os jogos do futebol brasileiro está apenas no início, mas no continente europeu as competições estão se encaminhando para o meio da temporada. Com alguns paraibanos disputando as ligas no Velho Continente, o Jornal da Paraíba traz quem está em baixa e quem ganhou força para a sequência do ano. Ao todo, são seis paraibanos na Europa: Matheus Cunha, Pedro Lima, Douglas Santos, Luis Henrique, Arthur Cabral e Lucas França.

+ Veja as tabelas dos principais campeonatos

Matheus Cunha brilha com gol e assistência na primeira vitória do Wolverhampton na Premier League. Jack Thomas – WWFC/Wolves via Getty Images

O jogador paraibano que mais entrou em campo na temporada 2024/2025 foi Arthur Cabral, com 25 oportunidades, sendo quatro delas na Champions League. Contudo, apesar da quantidade de jogos, a minutagem do atacante não foi a esperada pelo Benfica. A média de tempo que o campinense esteve em campo foi de 30 minutos por jogo.

Quem teve um pouco mais de destaque foi Matheus Cunha, artilheiro do Wolverhampton, da Inglaterra, com 11 gols em 24 jogos. Apesar do bom desempenho do pessoense, os ingleses estão a dois pontos da zona de rebaixamento na Premier League.

Baixa ⬇️

+ Confira a tabela da Liga Portuguesa

Pretendido por alguns clubes europeus, o atacante tinha como objetivo conseguir uma transferência e sair do Benfica, já que não está sendo muito aproveitado. Um dos interessados foi o West Ham, da Inglaterra, contudo, a equipe portuguesa fez jogo duro e só aceita negociar o atacante em definitivo por 20 milhões de euros (cerca de R$ 121 milhões). Sem acordo para um empréstimo, as negociações não avançaram, e Arthur deve permanecer em Portugal.

Arthur Cabral em ação pelo Benfica. Patrícia de Melo Moreira/AFP

+ Confira a tabela da Premier League

Formado nas categorias de base do Sport, o lateral-direito foi vendido para o Wolverhampton em 2024, por 10 milhões de euros (cerca de 61 milhões de reais na cotação da época). Tratado como uma promessa, o jovem de 18 anos ainda não conseguiu ter uma sequência de jogos pelo clube inglês, acumulando apenas cinco jogos desde agosto do ano passado.

Pedro Lima na sua estreia pelo Wolverhampton. Reprodução/Redes Sociais

Desde 2022 atuando no futebol português, o paraibano é o principal goleiro do Nacional de Portugal. Contudo, em 21 jogos disputados, ele sofreu 30 gols (média de 1,5 por jogo). Atualmente, a equipe ocupa a 14ª colocação na tabela de classificação, dois pontos acima da zona de rebaixamento.

Paraibanos na Europa: Lucas França defende o CD Nacional. Reprodução

Alta ⬆️

Diferente do seu conterrâneo Pedro Lima, o atacante é um dos principais destaques do Wolverhampton. Com 11 gols na temporada 2024/2025, as atuações do pessoense estão sendo muito importantes para a equipe, que briga contra o rebaixamento. Após um ano da sua chegada em definitivo ao clube inglês, Matheus Cunha entrou em acordo com a diretoria do Wolves e renovou o contrato até 2029.

LEICESTER, ENGLAND – DECEMBER 22: Matheus Cunha of Wolverhampton Wanderers celebrates scoring his team’s third goal during the Premier League match between Leicester City FC and Wolverhampton Wanderers FC at The King Power Stadium on December 22, 2024 in Leicester, England. (Photo by Michael Regan/Getty Images). Michael Regan

Há seis anos atuando na Rússia, o lateral-direito é um dos pilares do Zenit. Contando com a experiência do paraibano, a equipe busca o título do campeonato russo. Em 2024, Douglas ganhou a cidadania russa concedida pelo presidente Vladimir Putin. Porém, o jogador não poderá defender a seleção, já que precisaria ter definido a segunda nacionalidade (russa) na época em que defendeu o Brasil (2016).

Foto: Divulgação / Zenit. Foto: Divulgação / Zenit

+ Confira a tabela da Ligue 1

Atuando na França após passagem pelo Botafogo em 2023, o atacante tem se destacado pelo Olympique de Marseille. Até o momento, o paraibano disputou 23 partidas nesta temporada e participou de forma direta em 15 gols dos franceses. O Olympique é o vice-líder do campeonato francês, estando atrás do PSG, que, apesar de ter poucos nomes estrelados, segue sendo hegemônico na competição.

Marseille’s Brazilian forward #44 Luis Henrique (C) fights for the ball with Paris Saint-Germain’s Spanish midfielder #08 Fabian Ruiz during the French L1 football match between Olympique Marseille (OM) and Paris Saint-Germain (PSG) at Stade Velodrome in Marseille, southeastern France, on March 31, 2024. (Photo by CHRISTOPHE SIMON / AFP). CHRISTOPHE SIMON

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba.