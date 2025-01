Lens x PSG ONDE ASSISTIR AO VIVO ESCALAÇÕES, PALPITES CAMPEONATO FRANCÊS 24/25, HOJE (18/01)

Por MRNews



O Campeonato francês ao vivo na TV:. o jogo entre o Lens x PSG pelo Campeonato Francês, acontece HOJE (18/01) às 12 HS. O mandante desta partida será o Lens , que buscar os três pontos em seus domínios.

Lens x PSG: Embate na Ligue 1 Promete Emoções no Stade Bollaert-Delelis

Horário Local: 16h, 18 de janeiro de 2025 (Lens, França)

Horário de Brasília: 12h, 18 de janeiro de 2025

Neste sábado, Lens e Paris Saint-Germain se enfrentam pela 18ª rodada da Ligue 1, em uma partida que reúne o sétimo colocado contra o líder invicto da competição. O jogo será realizado no Stade Bollaert-Delelis, palco onde o Lens busca fazer história diante de um PSG dominante.

Cenário do Jogo

O Lens encerrou uma sequência de três jogos sem vencer ao derrotar o Le Havre por 2 a 1 na rodada anterior, mantendo-se na briga por uma vaga nas competições europeias. Com 27 pontos, o time treinado por Will Still está a apenas um ponto do Lyon, sexto colocado.

Do outro lado, o Paris Saint-Germain continua sua campanha impecável na Ligue 1. Com 43 pontos conquistados em 17 jogos, o time de Luis Enrique lidera a competição com sete pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Marseille.

Forma Recente

Lens (últimos 6 jogos na Ligue 1): L, W, W, D, L, W

L, W, W, D, L, W PSG (últimos 6 jogos na Ligue 1): W, D, D, W, W, W

Apesar de vir de uma vitória, o Lens perdeu dois dos últimos três jogos em casa. Já o PSG, com a segunda melhor campanha como visitante, venceu cinco das oito partidas disputadas fora de seus domínios nesta temporada.

Histórico do Confronto

O Lens venceu o PSG apenas duas vezes nos últimos 22 confrontos entre as equipes. Curiosamente, ambas as vitórias aconteceram no Stade Bollaert-Delelis, com triunfos por 1-0 em 2020 e 3-1 em 2023.

Desfalques e Escalações Prováveis

Lens

Os donos da casa não contarão com Jhoanner Chavez, Neil El Aynaoui, Wesley Said e Ruben Aguilar, todos lesionados, enquanto Rémy Labeau Lascary está fora da temporada devido a uma lesão no ligamento cruzado. Além disso, o zagueiro Kevin Danso está suspenso.

Provável escalação:

Koffi; Frankowski, Medina, Gradit, Machado; Thomasson, Diouf; Sotoca, Fulgini, Zaroury; Koyalipou

Paris Saint-Germain

O PSG terá baixas importantes, como Marquinhos (lesão na virilha) e Ibrahim Mbaye (entorse no tornozelo). No entanto, Ousmane Dembélé deve retornar ao time titular após ser poupado na última partida. Bradley Barcola, destaque recente com 10 gols no campeonato, também deve começar jogando.

Provável escalação:

Donnarumma; Beraldo, Hakimi, Hernandez, Mendes; Ruiz, Mayulu, Lee; Dembele, Ramos; Barcola

Análise e Palpite

Com um elenco mais qualificado e em excelente forma, o PSG é o favorito para o confronto. A equipe de Luis Enrique tem mostrado consistência tanto no ataque quanto na defesa e conta com jogadores em ótima fase, como Dembélé e Barcola.

Por outro lado, o Lens espera aproveitar o apoio da torcida e o bom momento após a vitória contra o Le Havre para surpreender o líder invicto.

Palpite: Lens 1-3 PSG.

A partida será transmitida ao vivo para diversas regiões, prometendo grande audiência e um espetáculo de alto nível entre duas das melhores equipes do futebol francês.

