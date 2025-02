Semob-JP faz alteração no trânsito na área central da cidade para o desfile do bloco Cafuçu

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) vai disponibilizar, nesta sexta-feira (28), 30 agentes de mobilidade para o ordenamento do tráfego de veículos e, principalmente, da segurança dos pedestres durante o desfile do bloco Cafuçu, que ocorre no Centro da Capital. O transporte público também será garantido, com 27 linhas de ônibus com horários ampliados e mais 10 ônibus extras a partir das 23h, no retorno dos foliões para casa.

A expectativa do superintendente de mobilidade da Capital, Marcílio do HBE, é o êxito da operação de trânsito e transporte na área central, como em anos anteriores. “Com o trabalho conjunto dos órgãos parceiros e a colaboração da população, nossas prévias carnavalescas seguem com tranquilidade, sem o registro de ocorrências graves. Esperamos que este clima seja mantido e, para isso, seguiremos com nosso plano de trânsito e transporte especial a fim de atender à população no que for preciso”, destacou.

Trânsito – A partir das 17h, agentes de mobilidade vão bloquear totalmente o fluxo de veículos nos trechos do corredor de passagem dos foliões, que inclui a Praça João Pessoa, Praça 1817, Avenida Visconde de Pelotas, Praça Dom Adauto, Avenida General Osório (Catedral) e Praça Antenor Navarro.

Os taxistas poderão estacionar em espaços específicos reservados para a categoria, na Avenida Barão do Abiaí, Parque Solon de Lucena e Praça 1817, para atender à demanda nesse modal de transporte.

Ônibus – O transporte coletivo urbano também será garantido. As linhas 102, 104, 106, 107, 110, 116, 120, 202, 203, 204, 207, 301, 302, 303, 401, 504, 507, 510, 518, 521, 523, 602, 604, 701, 1001, 1500 e 5100 estarão operando normalmente até as 23h, com as viagens partindo das plataformas da Lagoa. Após este horário, a Semob-JP vai disponibilizar 10 veículos extras, que serão ofertados de acordo com a demanda observada pelos agentes de mobilidade que estarão acompanhando a operação.

Em caso de urgência de trânsito, acione os agentes da Semob-JP pelo WhatsApp: (83) 9 8760-2134.