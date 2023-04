Tecnologia nas escolas

Prefeitura divulga resultado parcial das inscrições para a iniciativa Code

31/03/2023

A Prefeitura de João Pessoa e a Fundação de Educação Tecnológica e Cultural da Paraíba (Funetec-PB) divulgaram, nesta sexta-feira (31), o resultado parcial da seleção de alunos para a iniciativa Code – Codificar para Desenvolver, que é uma ação da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec) em parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia (Secitec), que visa oferecer o ensino de programação de computadores nas escolas da Rede Municipal de Ensino.

A lista, que está disponível no site da Funetec-PB, conta com os resultados parciais das inscrições para aluno, monitor e tutor. Para saber se sua inscrição foi deferida, basta acessar o link: https://funetec.com/code. Vale lembrar que o resultado final também será divulgado pelo mesmo endereço.

As 11 mil vagas disponibilizadas estão sendo disputadas pelos alunos dos anos finais do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, com prioridade para alunos do 9º, 8º, 7º e 6º anos, nesta ordem. Mais mil alunos do 9º ou 8º ano serão selecionados para atuarem como monitores, interagindo demais tutores e monitores de tecnologia. O monitor selecionado receberá uma bolsa mensal de R$ 300,00 (trezentos reais).

O objetivo geral da iniciativa Code é integrar o ensino de programação de computadores nas escolas do ensino fundamental de João Pessoa, para que seus estudantes possam aumentar sua competência digital como cidadãos e sejam preparados para novas demandas tecnológicas da sociedade e do mercado de trabalho. Os conteúdos visitados criarão habilidades para a construção de programas de computador, trabalhando com a metodologia do pensamento computacional, um conceito que permite a criação de fortes bases de apoio para resolução de problemas, estímulo à aprendizagem independente e permanente.