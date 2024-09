ONDE ASSISTIR Las Palmas x Real Betis AO VIVO, escalações e palpites Espanhol La Liga, HOJE (26/09)

Por MRNews



A partida entre Las Palmas x Real Betis acontece HOJE (26/09), às 14 hs, pelo Campeonato Espanhol, a La Liga 24/25. O mandante desta partida será o Barcelona que buscar os três pontos em seus domínios.

Onde assistir, palpites e escalações: Las Palmas x Real Betis – Quinta-feira, 26 de setembro de 2024, 14h00 (horário de Brasília)

Na próxima quinta-feira, 26 de setembro de 2024, Las Palmas recebe o notícias do Betis no Estádio de Gran Canaria em um confronto pela La Liga ao vivo, às 14h00 (horário de Brasília). Ambas as equipes estão em busca de recuperação, especialmente o time da casa, que está na lanterna da competição com apenas dois pontos em seis jogos, enquanto o notícias do Real Betis ocupa a 11ª posição com oito pontos.

Onde assistir

Os fãs de futebol poderão acompanhar o jogo ao vivo no ESPN e Star+, canais e plataformas de streaming que detêm os direitos de transmissão da La Liga no Brasil. Não perca essa oportunidade de assistir a mais um duelo emocionante do campeonato espanhol.

Palpite

O Real Betis vem de uma dolorosa derrota para o Mallorca, sofrendo um gol nos acréscimos e perdendo por 2-1. Apesar disso, o time de Manuel Pellegrini espera se recuperar rapidamente contra um Las Palmas que ainda não venceu nesta temporada. A equipe canária, comandada por Luis Carrion, está vivendo um início de temporada preocupante, com duas derrotas seguidas e um jejum de vitórias que já dura 20 partidas.

Diante de sua torcida, o Las Palmas mostrou algum potencial ao segurar o Real Madrid em um empate no início da temporada. No entanto, a falta de consistência e os problemas com lesões têm prejudicado suas atuações.

Por outro lado, o Betis também não tem sido brilhante em seus jogos fora de casa, ainda sem marcar nenhum gol como visitante na temporada. Com ambas as equipes apresentando fragilidades, é possível que o jogo termine em empate, com cada lado marcando um gol.

Palpite final: Las Palmas 1-1 Real Betis

Notícias das equipes

Las Palmas

A equipe de Las Palmas terá desfalques importantes para o confronto. O defensor Scott McKenna está fora devido a uma lesão na coxa, enquanto Marvin Park e Mika Marmol se lesionaram na última derrota contra o Osasuna, o que força o técnico Luis Carrion a realizar mudanças na defesa. Viti Rozada deve substituir Park na lateral direita, e Alex Suarez é o mais provável para ocupar a vaga de Marmol na zaga central.

No ataque, Oli McBurnie, que começou no banco na última partida, deve voltar ao time titular, oferecendo mais opções ofensivas para os donos da casa.

Provável escalação do Las Palmas: Cillessen; Viti, Herzog, Suarez, Munoz; Munoz, Essugo, Rodriguez; Sandro, Moleiro, McBurnie.

Real Betis

No Betis, Youssouf Sabaly, William Carvalho e Isco seguem fora por lesão, enquanto Marc Bartra será avaliado antes da partida após perder os últimos cinco jogos. O meio-campista Jonny Cardoso voltou aos treinos e pode ser uma novidade no time titular de Manuel Pellegrini.

Com uma série de jogos em sequência, o treinador pode fazer algumas mudanças para descansar jogadores importantes. Aitor Ruibal, Romain Perraud, Pablo Fornals, Juanmi e Assane Diao estão entre os nomes que podem aparecer entre os titulares.

Provável escalação do Real Betis: Silva; Ruibal, Llorente, Natan, Perraud; Cardoso, Roca; Fornals, Lo Celso, Juanmi; Diao.

Retrospecto

O Real Betis não vence no Estádio de Gran Canaria desde 2015, e apesar da má fase do Las Palmas, a equipe visitante terá que quebrar essa sequência para sair com a vitória. Nos últimos quatro confrontos fora de casa contra o Las Palmas, o Betis não conseguiu vencer, o que pode pesar mentalmente neste confronto.

Forma recente

Forma do Las Palmas na La Liga: DLDLLL

DLDLLL Forma do Real Betis na La Liga: DDLWWL

DDLWWL Forma geral do Real Betis em todas as competições: DWLWWL

Conclusão

Com o Las Palmas desesperado por sua primeira vitória e o Betis tentando superar a frustração de sua última derrota, este confronto promete ser equilibrado. O histórico recente sugere que Las Palmas pode dificultar a vida do Betis, e um empate parece ser o resultado mais provável.

Onde Assistir?

O Campeonato Espanhol é exclusividade dos canais Disney no Brasil. Incluindo ESPN, ESPN2. ESPN 3 E ESPN+.

