ASSISTIR AO VIVO Brasiliense x Gama COM IMAGENS FINAL pelo Candangão de 2025, HOJE (23/02)

A partida entre Brasiliense x Gama acontece HOJE (23/02) às 16 hs, O mandante é o Brasiliense que busca a vitória em seus domínios. O jogo é válido pelo Campeonato Brasiliense de 2025, também conhecido como Candangão.

O Campeonato Candango de 2025 já está desenhado. O campeonato terá de volta o modelo todos contra todos na etapa inicial e a competição contará com nove rodadas que já estão definidas.

A temporada de 2025 do Candango contará com dez clubes que se enfrentarão pelo título do principal torneio de clubes do Distrito Federal. A Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF) definiu em reunião do conselho arbitral realizada em novembro que a 1ª fase do campeonato será por meio de pontos corridos no formato todos contra todos e nove etapas já estão definidas. A tabela completa da primeira fase pode ser vista ao final deste artigo.

Brasiliense x Gama: Clássico do Candangão Agita o Final de Semana

Neste domingo, 23 de fevereiro, o Estádio Serejão será palco de um dos maiores clássicos do futebol do Distrito Federal: Brasiliense x Gama. A partida, válida pela 8ª rodada do Candangão 2025, promete grandes emoções, pois ambas as equipes estão empatadas com 16 pontos e brigam pela segunda colocação.

O Brasiliense, que ocupa a vice-liderança, terá a chance de confirmar sua classificação para a próxima fase com uma vitória. Já o Gama, terceiro colocado, busca revanche após o último confronto, onde venceu o Jacaré por 2 a 0 na edição passada do campeonato.

O vencedor do clássico garantirá sua vaga no mata-mata da competição. O jogo acontecerá às 16h e promete ser um grande espetáculo, com duas das maiores equipes do DF se enfrentando em busca da classificação.

Além deste jogo, a rodada ainda contará com outros confrontos importantes: Samambaia x Ceilandense, Paranoá x Real Brasília, Sobradinho x Legião, e Capital x Ceilândia.

A expectativa é de casa cheia, com torcedores ansiosos para acompanhar esse tradicional duelo do futebol candango.

A história do Candangão

O atual campeão do Campeonato Brasiliense é o Gama, que ganhou em 2019 E 2020. Entretanto, o campeonato é um dos mais novos do país. Já, o maior campeão é o Gama com 13 títulos. Mas, na sequência o Brasiliense vem com 9 títulos e o Taguatinga com 5.

O campeonato Candango de futebol retornou em suas quartas de final e terá jogos únicos até a final.