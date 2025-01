Prefeito faz a abertura da Colônia de Férias para 16 mil alunos da Rede Municipal de Ensino

As férias escolares serão recheadas de alegria e diversão para 16 mil alunos da Rede Municipal de ensino. Na manhã desta quarta-feira (8), o prefeito Cícero Lucena e o vice-prefeito Leo Bezerra participaram da abertura oficial da Colônia de Férias realizada pela Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), por meio da Diretoria de Ensino, Gestão e Escola de Formação (Degef) e do Departamento de Educação Infantil (Dei). O evento inaugural aconteceu no Ninho do Saber Olga Maria, no bairro do Geisel.

“Isso me deixa muito feliz porque demonstra de uma forma clara e prática de que a gestão está no caminho certo. Iniciamos hoje o período de colônia de férias para os nossos pequenos, desde o berçário a pré-escola, num total de cerca de 16 mil crianças que estão participando desse projeto, de brincar, mas também aprender e com o cuidado que já é uma prática das nossas unidades infantis. Além de proporcionar também às mães, principalmente aquelas que trabalham, a tranquilidade, a paz de saber que seus filhos estão sendo bem cuidados no mesmo padrão do ano inteiro”, ressaltou o prefeito Cícero Lucena.

As atividades da Colônia de Férias vão acontecer até o dia 28 deste mês em 98 Ninhos do Saber (Centros Municipais de Educação Infantil – CMEIs), atendendo 16 mil crianças. O período dedicado às atividades recreativas a serem vivenciadas pelas crianças contarão com práticas como musicalização e contação de histórias.

“Eu sempre digo que quando a gente inicia uma atividade desse porte é um dia de celebração. A partir de hoje a gente oportuniza mais de 16 mil crianças a estarem em um ambiente bacana desse, com cuidado, com um olhar diferenciado e aprendendo. Deixando os pais tranquilos para poder ir para essas atividades de um dia a dia no mês de janeiro. Eu sempre digo que agora na Educação de João Pessoa, a gente não tem mais só 10 meses de atividades em escolas e creches. A gente tem 12 meses de atividades, com um olhar diferenciado”, destacou a secretária de Educação e Cultura, América Castro.

Analice Lima, que é mãe da pequena Ana Catarina, comemorou a continuação do projeto, já que sua filha já está participando da colônia pelo segundo ano consecutivo. “Nas férias as crianças ficam guardando muita energia, né? Todos os dias a minha filha acordava, queria vestir a roupa e vir pra escola. Então ela estava muito ansiosa para participar da colônia. Este é um momento importante para a socialização deles. Para quem é mãe, também é uma tranquilidade saber que nossos filhos estão sendo bem cuidados no ambiente escolar”, contou.

O evento contou com a participação do deputado estadual João Gonçalves, dos vereadores João Corujinha, Durval Ferreira, Guga Moov Jampa, Guga Pet e Chico do Sindicato, além de vários secretários e auxiliares da gestão.