Cícero Lucena destaca fortalecimento das parcerias, durante Caravana Federativa que reúne 34 ministérios do Governo Federal

O prefeito Cícero Lucena celebrou a realização do Congresso e Feira de Oportunidades para Municípios do Estado da Paraíba (Confep), com a Caravana Federativa, que teve abertura nesta quinta-feira (4) e segue até esta sexta-feira (5), no Centro de Convenções, em João Pessoa. O gestor municipal disse que o evento, que reúne 34 ministérios do Governo Federal, promovendo um ambiente de negócios e cooperação com municípios e o Governo do Estado, fortalece ainda mais a parceria pública que vem garantindo avanços significativos na cidade.

Cícero Lucena agradeceu o olhar do Governo Federal para João Pessoa, que vem tendo projetos aprovados nas áreas de Habitação, Infraestrutura, dentro do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), além de avanços na Saúde e Desenvolvimento Social. De acordo com o prefeito, a Caravana Federativa reafirma esse ambiente, onde Prefeitura, Governo do Estado, Assembleia Legislativa e Câmara Municipal estão alinhadas com as políticas públicas para o enfrentamento das dificuldades dos municípios.

“Nós temos a experiência de apresentar projetos nesse governo, onde a cidade de João Pessoa, como várias outras do nosso estado, está tendo o olhar e a atenção por parte do Governo Federal. Você ter a felicidade de ter parceiros, como nós temos aqui no estado da Paraíba, é fundamental para que possamos enfrentar os problemas municipais”, afirmou o prefeito, que também esteve acompanhado do vice, Leo Bezerra.

O governador João Azevêdo também celebrou a realização do evento em João Pessoa, dizendo que a presença dos ministérios, juntamente com os prefeitos e o governo estadual representa um verdadeiro pacto federativo. “Desde o primeiro dia que o presidente Lula assumiu, ele trouxe de volta essa possibilidade de diálogo. Eu sou testemunha disso. A época presidente do Consórcio Nordeste, na primeira semana que o presidente assumiu, ele me chamou para dizer claramente que estava abrindo um diálogo ali, que os estados, através dos consórcios, apresentassem seus planos para que a gente pudesse começar a construir o que hoje se concretizou desse grande programa que é a volta do PAC”, afirmou o governador.

A realização do Confep e Caravana Federativa é da Federação das Associações de Municípios da Paraíba (Famup), do Governo Federal e conta com co-realização do Governo do Estado e apoio da Prefeitura de João Pessoa. O objetivo é levar os representantes de 34 ministérios e bancos públicos para o atendimento a prefeitos e gestores paraibanos que desejam ampliar a participação dos municípios nos programas do Governo Federal.

“Para que a gente possa estar próximo dos prefeitos, das prefeitas, dos secretários e secretárias municipais, para que a gente possa resolver convênios, liberação de recursos, apresentar novos programas, novos projetos do Governo Federal. Então, eu só tenho que agradecer”, afirmou o secretário de Relações Institucionais do Governo Federal, André Ceciliano.

Com o tema “União e reconstrução por uma nova relação federativa”, o projeto já passou por seis capitais desde agosto do ano passado: Salvador (BA), Rio de Janeiro (RJ), Porto Alegre (RS), Palmas (TO), São Luís (MA) e Fortaleza (CE). A edição da Paraíba é a primeira de 2024. “Tudo começa nos municípios – a nação funciona porque tem municípios. Quem gera riquezas a nação e leva valor agregado dos impostos são os municípios”, afirmou o presidente da Famup, George Coelho.