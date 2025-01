Prefeito entrega 100 ruas em 31 bairros de João Pessoa e projeta avanço da pavimentação por toda a cidade

O prefeito Cícero Lucena entregou, nesta sexta-feira (3), 100 novas ruas com infraestrutura completa em 31 bairros de João Pessoa – 80 vias calçadas em paralelepípedo e outras 20 em pavimento asfáltico. Acompanhado de uma comitiva formada por vereadores, secretários e lideranças partidárias, o gestor fez a inauguração das ruas, de forma simbólica, passando por 10 bairros da Capital – iniciando no Alto do Mateus e terminando em Muçumagro. Ao longo da maratona, Cícero Lucena conversou com moradores, exaltou a importância do avanço das obras e destacou a melhoria da qualidade de vida da população e da mobilidade urbana.

O prefeito também reafirmou compromisso de deixar a cidade totalmente pavimentada ao longo do atual mandato, imprimindo um ritmo forte para autorização de novas ruas e acompanhando de perto a execução das obras em andamento pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra). O gestor observou que, em apenas dois dias úteis, a atual gestão, iniciada em 1 de janeiro, entrega um grande volume de ruas e assina ordem de serviço para a construção de uma praça na Ilha do Bispo, garantindo que essa será uma marca ao longo de todo o novo mandato.

“Dizíamos na campanha que seria importante ter mais prazo para que não fossem interrompidos os benefícios que estavam em andamento para a população. Isso aqui é a prova disso, porque estamos começando o mandato em melhores condições do que quatro anos atrás, quando enfrentamos uma pandemia. Tivemos que mudar a prática da prefeitura de uma gestão que foi reprovada pelos eleitores. Agora não, nós já estamos no segundo dia útil e já demos ordem de serviço. Antes mesmo, ainda no dia 30, entregamos o residencial dos quilombolas. Ontem foi na praça da Ilha do Bispo, que era uma reivindicação antiga dos moradores. Na segunda-feira vai ser no Gervásio Maia, uma nova ordem de serviço, e durante toda a semana continuaremos inaugurando mais obras”, destacou o prefeito.

Impacto – De acordo com a Secretaria de Infraestrutura, foram investidos mais de R$ 18 milhões nas 80 ruas em calçamento entregues nesta sexta, representando uma extensão de 13 quilômetros. Em relação às ruas em asfalto, o investimento foi de R$ 4,8 milhões. Já o total do programa Asfalto Novo, desde 2021, é de R$ 87 milhões e uma extensão de 116 quilômetros – em termos comparativos se equipara praticamente a distância entre as cidades de João Pessoa e Campina Grande, de malha viária totalmente nova.

Dia histórico – “Só no Alto do Mateus, praticamente 80% das ruas estão pavimentadas ou contratadas. Hoje é um dia histórico, porque eu acredito que nunca antes no poder público de João Pessoa foi feita uma entrega de ruas pavimentadas e asfaltadas como essa, totalizando 31 bairros de uma só vez. Com um diferencial, que é a qualidade e padrão em todos os bairros, que ganham infraestrutura de drenagem, calçadas com acessibilidade e piso tátil”, detalhou o secretário de Infraestrutura, Rubens Falcão. “E vamos seguir nesse ritmo, porque nós temos todo o planejamento da quantidade de ruas que faltam, onde elas estão localizadas e conseguindo os recursos para realizar as obras”, concluiu.

Benefícios – No Alto do Mateus, a Rua Carteiro Francisco Inácio, com mais de 260 metros de extensão, se tornou uma via importante para o fluxo de veículos no bairro. O motorista de transporte por aplicativo Aloísio Nascimento elogiou a facilidade para transitar e a segurança para pedestres e condutores. “Ficou tudo melhor, pra todo mundo. Essa rua é praticamente uma avenida, que antes era só poeira e muitos buracos. Hoje dá gosto andar por aqui, porque fica mais confortável e seguro”, elogiou o morador.

Na Rua Rubens Coelho Pereira Filho, no bairro do Cuiá, a comerciante Vanda Maria esperava pelo benefício há 30 anos. “Cheguei aqui, não tinha habitação nenhuma, a rua era escassa, só buraco e lama. Hoje está aí esse paraíso, parecendo mais ruas de outro país, e eu só tenho a agradecer imensamente ao nosso prefeito, com o trabalho belíssimo de pavimentar todas as ruas do bairro, que estava tudo sem calçamento – só lama. Só gratidão, gratidão eterna ao nosso prefeito”, agradeceu a moradora.

Veja os bairros contemplados nesta entrega de ruas calçadas:

Aeroclube, Alto do Mateus, Bairro das Indústrias, Bairro dos Ipês, Brisamar, Colibris, Costa do Sol, Costa e Silva, Cristo Redentor, Cuiá, Distrito Industrial, Ernani Sátiro, Funcionários, Gramame, Jaguaribe, Jardim Oceania, Jardim Veneza, João Paulo II, José Américo, Mangabeira, Muçumagro, Mumbaba, Oitizeiro, Paratibe e Planalto da Boa Esperança.

Veja os bairros contemplados nesta entrega de ruas asfaltadas:

Bancários, Centro, Distrito Industrial, Geisel, João Agripino, Mangabeira, Miramar, Mumbaba e Tambiá.