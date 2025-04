Pacientes do Hospital do Bem recebem doação de kits de higiene e momento musical — Governo da Paraíba

Um dia diferente e alegre. Esse foi o resumo que fez a dona de casa Renair Nóbrega de Araújo, 56 anos – que se trata de um câncer de pâncreas no Hospital do Bem, unidade oncológica que integra o Complexo Hospitalar Regional Deputado Janduhy Carneiro, em Patos – sobre uma ação solidária e humanizada que beneficiou os pacientes que estavam internados nessa segunda-feira (31). Além de receberem kits de higiene pessoal, os pacientes ainda foram presenteados com uma apresentação musical do Clube do Choro. A iniciativa de distribuir os kits e levar os músicos foi da Comissão Social da OAB Seccional Patos, que escolheu realizar uma ação solidária no Hospital do Bem, unidade da rede estadual de saúde que promove um trabalho de humanização como forma de proporcionar o bem-estar dos seus pacientes.

“Fiquei feliz com essa ação. Estava precisando muito. Você nunca imagina que estando internada num hospital, vai receber a visita de músicos e ganhar presentes. Eu gostei muito e até me emocionei porque isso nos tira um pouco do foco da doença e traz alegria o que é algo muito importante para quem passa por um tratamento desse”, disse Renair.

No total foram distribuídos 40 kits que continham vários itens, entre eles sabonete líquido, pasta de dente, absorventes, desodorante, lenços umedecidos, pomada contra assaduras, perfume, entre outros. Segundo o presidente da entidade, Cleodon Bezerra, a iniciativa faz parte de um conjunto de atividades sociais que a seccional definiu como realizações importantes da gestão. “Essa é a primeira ação que a gente desenvolve. Entramos em contato com o hospital, identificamos quais seriam as maiores necessidades e montamos os 40 kits e hoje viemos fazer as entregas e não apenas isso, viemos doar nosso tempo e trazer alegria para esses pacientes”, afirmou ele, que estava acompanhado da presidente da Comissão de Ação Social da OAB Patos, Roberta Lívia.

A coordenadora de Serviço Social do Hospital do Bem, Suenia Mota, acompanhou a entrega, agradeceu a ação e falou da importância dessa iniciativa. “Não foi somente a entrega dos kits, o que já é muito importante, mas foi uma ação que deixou nossos pacientes mais alegres, não apenas pelo presente recebido, mas, sobretudo, pela acolhida musical que transformou o ambiente hospitalar e alegrou nossos pacientes”, disse Suenia, lembrando que outras instituições como igrejas, associações de classe, entidades e pessoas físicas também têm iniciativas que ajudam a humanizar o ambiente hospitalar e beneficiam diretamente os pacientes.