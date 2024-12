Seinfra realiza serviços manutenção nos bairros da Capital e intensifica ações na rede de drenagem

A Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) da Prefeitura de João Pessoa segue com os trabalhos de manutenção em toda a cidade, principalmente com as intervenções na rede de drenagem para evitar pontos de alagamento. As ações são planejadas e executadas pela Diretoria de Manutenção e Conservação (DMC) e Diretoria de Iluminação Pública (Dilup) e incluem serviços na iluminação pública e na restauração do pavimento, com a Operação Tapa-Buraco.

Nos dias de chuva as equipes que atuam na rede de drenagem realizam prevenção de limpeza e desobstrução de galeria em locais onde historicamente costumam alagar. A Seinfra reforça a recomendação a população sobre a importância do descarte correto de resíduos para evitar a obstrução das galerias pluviais. A programação desta sexta-feira (20) inclui os bairros do Centro, Torre, Varadouro, Cristo Redentor, Tambaú, Manaíra, José Américo, Bairro das Indústrias, Bairro dos Novais e Mangabeira VIII.

Já as ações da Operação Tapa-Buraco estão previstas para os bairros de Mangabeira, Valentina Figueiredo, Funcionários, Gramame, Cidade Verde, João Agripino, Mangabeira I, João Paulo II, José Américo, Mandacaru, Bairro dos Estados, Esplanada, Roger, Varadouro, Geisel, Centro, Jardim Oceania, Bessa, Aeroclube, Cristo Redentor, Jardim Cidade Universitária, Distrito Industrial, Colinas do Sul, Manaíra, Varjão e Bairro dos Novais. Em caso de chuvas intensas o serviço é suspenso temporariamente.

A programação das equipes de iluminação pública prevê serviços de manutenção nos bairros São José, Roger, Castelo Branco, Cristo Redentor, Cruz das Armas, Oitizeiro, Alto do Mateus e Bairro das Indústrias.

Aplicativo – Serviços como tapa-buraco, desobstrução, reposição ou recuperação de galerias, iluminação e terraplanagem podem ser solicitados pela população através do acesso do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. O aplicativo permite ao cidadão acompanhar a tramitação de sua solicitação.