ONDE ASSISTIR Celta Vigo x Real Sociedad AO VIVO, escalações e palpites Espanhol La Liga, HOJE (21/12)

A partida entre Celta Vigo x Real Sociedad acontece HOJE (21/12), às 16h15 hs, pelo Campeonato Espanhol, a La Liga 24/25. O mandante desta partida será o Celta que buscar os três pontos em seus domínios.

veja também

Crystal Palace x Arsenal ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês, Premier League, HOJE (21/12)

West Ham x Brighton ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês, Premier League, HOJE (21/12)

ONDE ASSISTIR Barcelona x Atlético de Madrid AO VIVO, escalações e palpites Espanhol La Liga, HOJE (21/12)

Prévia do Jogo: Celta Vigo x Real Sociedad – La Liga 2024

O Campeonato Espanhol continua sua jornada com um confronto importante na 18ª rodada da La Liga, quando o Celta Vigo receberá o Real Sociedad no Estádio de Balaídos. A partida está marcada para o próximo sábado, 21 de dezembro de 2024, às 17h15, horário de Brasília. As duas equipes buscam pontos importantes para suas respectivas campanhas, e o jogo promete ser bastante disputado.

Celta Vigo: Perspectivas e Desafios

O Celta Vigo está na 13ª posição da tabela da La Liga, com 21 pontos conquistados em 17 jogos. A equipe de Claudio Giraldez vem de uma derrota por 1-0 contra o Sevilla, resultado que quebrou uma série de bons desempenhos. Apesar disso, o time tem se mostrado competitivo, especialmente em casa, onde conseguiu 17 pontos em 9 partidas, com 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas.

Os gols têm sido uma constante na temporada do Celta, com 25 marcados, mas também apresentando certa vulnerabilidade defensiva, tendo sofrido 28 gols. Iago Aspas, veterano de 37 anos, continua a ser o principal destaque ofensivo da equipe, com 6 gols e 3 assistências até o momento. Sua presença será fundamental para o Celta tentar superar o Real Sociedad e conquistar um bom resultado.

Além de Aspas, o time terá que lidar com algumas ausências importantes, como os defensores Sergio Carreira e Javi Manquillo, além do meio-campista Jailson. Outros jogadores como Damian Rodriguez e Mihailo Ristic são dúvidas para o jogo, o que pode levar Giraldez a fazer ajustes em sua escalação.

Real Sociedad: Tentando Retomar a Boa Fase

O Real Sociedad, por sua vez, ocupa a 7ª posição com 25 pontos, os mesmos de Osasuna, mas com uma campanha sólida em defesa, com a segunda melhor defesa da competição, ao lado do Atlético de Madrid, com apenas 11 gols sofridos. No entanto, o time tem enfrentado dificuldades no ataque, marcando apenas 16 gols, uma média bem abaixo das principais equipes da liga.

A equipe de Imanol Alguacil vem de um empate sem gols contra o Las Palmas, após uma série impressionante de 5 vitórias consecutivas. Esse revés interrompeu uma boa sequência, mas a equipe ainda está muito bem posicionada para brigar por uma vaga em competições europeias, objetivo para a segunda metade da temporada.

Em termos de ausências, o Real Sociedad não poderá contar com Aritz Elustondo, Arsen Zakharyan e Hamari Traore, enquanto Jon Pacheco também é uma grande dúvida. A principal esperança ofensiva do time será Mikel Oyarzabal, que deve liderar o ataque, acompanhado de Takefusa Kubo e Sergio Gomez nas extremidades do campo.

A boa notícia para o time é o forte desempenho fora de casa, onde estão entre as melhores equipes da La Liga, com 14 pontos conquistados em 8 jogos. Uma vitória em Balaídos seria um grande passo para continuar na luta por posições europeias.

Expectativas para a Partida

O confronto entre Celta Vigo e Real Sociedad promete ser equilibrado. Embora o time da casa tenha se mostrado forte em Balaídos, o Real Sociedad conta com uma defesa sólida e um elenco de qualidade, mesmo com suas dificuldades ofensivas. A equipe visitante tentará retomar sua sequência positiva e melhorar seu desempenho no ataque para alcançar um bom resultado.

Apesar da superioridade recente do Real Sociedad, o Celta tem mostrado resiliência, especialmente em sua casa, o que pode resultar em um empate ou até mesmo uma vitória surpresa. Considerando o histórico recente e a forma das equipes, a previsão é de um empate 1-1, com ambos os times lutando intensamente pelo controle da partida.

Escalações Possíveis:

Celta Vigo (provável): Guaita; J. Rodríguez, Starfelt, Alonso; Míguez, Beltrán, Moriba, Álvarez; Aspas, Durán, Swedberg.

Real Sociedad (provável): Remiro; Aramburu, Zubeldia, Aguerd, J. López; Kubo, Méndez, Zubimendi, Sucic, Gomez; Oyarzabal.

Conclusão:

Este será um jogo crucial para ambas as equipes. O Celta buscará aproveitar seu bom momento em casa para somar pontos e subir na tabela, enquanto o Real Sociedad tentará continuar sua busca por uma vaga na Europa. A torcida por uma partida equilibrada e com boas chances de ambos os lados é alta, e o cenário de um empate parece o mais provável para este confronto.

Onde Assistir?

O Campeonato Espanhol é exclusividade dos canais Disney no Brasil. Incluindo ESPN, ESPN2. ESPN 3 E ESPN+.

Tags #girona #laliga #realmadrid #barcelona #betis #palpites