ONDE ASSISTIR Barcelona x Atlético de Madrid AO VIVO, escalações e palpites Espanhol La Liga, HOJE (21/12)

A partida entre Barcelona x Atlético de Madrid acontece HOJE (21/12), às 17 hs, pelo Campeonato Espanhol, a La Liga 24/25. O mandante desta partida será o Girona que buscar os três pontos em seus domínios.

veja também

Crystal Palace x Arsenal ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês, Premier League, HOJE (21/12)

West Ham x Brighton ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês, Premier League, HOJE (21/12)

Previsão de Jogo: Barcelona x Atlético de Madrid – La Liga 2024

No próximo sábado, 21 de dezembro de 2024, Barcelona e Atlético de Madrid se enfrentam em uma partida crucial pela La Liga. Ambos os times estão empatados com 38 pontos na tabela, mas o Barcelona lidera devido ao saldo de gols. Este jogo é decisivo para determinar quem terminará o ano na liderança da competição, com os dois clubes buscando um desempenho sólido para garantir a vantagem antes da pausa de fim de ano.

Situação Atual das Equipes

O Barcelona, comandado por Xavi, chega a este confronto com uma campanha de 12 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Embora a equipe tenha mostrado grande força no início da temporada, sofreu uma queda nas últimas rodadas, tendo vencido apenas uma das últimas seis partidas no campeonato. A última derrota, contra o Leganés por 1-0, em casa, gerou preocupação no clube, que agora busca se recuperar para não perder a liderança para o Atlético.

Em contrapartida, o Atlético de Madrid, treinado por Diego Simeone, está em uma forma impressionante, com 11 vitórias consecutivas em todas as competições. O time parece estar em sua melhor fase da temporada, com um futebol sólido e um ataque afiado. A defesa também se destaca, tendo concedido apenas 11 gols até agora, o que coloca a equipe como uma das mais equilibradas do campeonato.

Desempenho Recente e Histórico de Confrontos

Nos últimos confrontos entre Barcelona e Atlético de Madrid, o Barcelona levou a melhor, vencendo as últimas cinco partidas. A última vitória do Atlético em território catalão ocorreu em 2006, e desde então, o time de Madrid tem lutado para derrotar o Barcelona fora de casa. No entanto, a equipe de Simeone chega para este jogo com muita confiança, especialmente depois de sua vitória recente contra o Getafe, que a colocou no segundo lugar da tabela, empatado com o Barcelona, mas com um jogo a menos.

Lesões e Suspensões

O Barcelona terá importantes ausências para este jogo. Lamine Yamal, jovem talento da equipe, está fora devido a um problema no tornozelo, enquanto outros jogadores, como Marc Bernal e Marc-Andre ter Stegen, também estão fora por lesão. O defensor Ronald Araujo está de volta à forma, mas deverá começar no banco de reservas. A ausência de Yamal abre a oportunidade para Fermin Lopez ganhar mais tempo de jogo, com Dani Olmo sendo deslocado para uma posição mais ampla.

No Atlético de Madrid, a situação está mais favorável, com o técnico Simeone tendo o elenco quase completo. A única possível mudança seria a entrada de Conor Gallagher no lugar de Samuel Lino. O atacante Alexander Sorloth, que marcou o gol da vitória contra o Getafe, deverá começar no banco, com Antoine Griezmann e Julian Alvarez assumindo os papéis de atacante titular.

Expectativa para a Partida

Ambos os times precisam da vitória para garantir a liderança da La Liga. O Barcelona, apesar de ser o time da casa, não vive a melhor fase, enquanto o Atlético entra em campo com um ótimo momento de forma. O confronto promete ser equilibrado, com o Barcelona tentando recuperar sua confiança, enquanto o Atlético tentará quebrar o jejum de vitórias no Camp Nou.

A previsão é de um jogo muito disputado, onde os detalhes podem fazer a diferença. O Barcelona, com sua sólida equipe e apoio da torcida, tentará reverter o momento negativo, mas o Atlético, com sua defesa forte e ataque eficaz, tem grande potencial para surpreender. A expectativa é de um empate, mas uma vitória de qualquer uma das equipes não seria uma surpresa.

Possíveis Escalações

Barcelona (4-3-3): Pena; Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde; Casado, Pedri; Olmo, F Lopez, Raphinha; Lewandowski.

Atlético de Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Gimenez, Lenglet, Galan; Simeone, De Paul, Barrios, Gallagher; Alvarez, Griezmann.

Previsão do Resultado: Barcelona 1-1 Atlético de Madrid

A previsão é de um empate, com ambos os times dividindo os pontos. Esse resultado pode abrir espaço para o Real Madrid, que está apenas um ponto atrás, assumir a liderança da tabela ao final da rodada.

Este jogo será uma verdadeira batalha pelo topo da tabela, com muitas emoções para os fãs de futebol.

Onde Assistir?

O Campeonato Espanhol é exclusividade dos canais Disney no Brasil. Incluindo ESPN, ESPN2. ESPN 3 E ESPN+.

Tags #girona #laliga #realmadrid #barcelona #betis #palpites