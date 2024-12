ONDE ASSISTIR Arsenal x Bayern de Munique AO VIVO, PALPITES, ESCALAÇÕES Liga dos Campeões, Champions Feminina, HOJE (18/12)

Por MRNews



O Arsenal x Bayern de Munique, jogam pela Champions League FEMININA edição 2022/2023 hoje, HOJE (17/12) às 17h45 hs, confira detalhes da transmissão e prováveis escalações. A partida pela Champions League FEMININA, ou a Liga dos Campeões da UEFA 2024 – 2025, acontece NESTE horário oficial de Brasília E SOB OS DOMÍNIOS DO Arsenal .

Arsenal x Bayern de Munique Feminino: Antecedentes, Previsão e Escalações para a Liga dos Campeões Feminina 2024

Na próxima quarta-feira, 18 de dezembro, o Arsenal Women buscará a liderança do Grupo C da Liga dos Campeões Feminina, enfrentando o Bayern Munich Women no estádio Meadow Park. As equipes se encontram em um duelo decisivo para definir o topo do grupo, com o Bayern liderando com 13 pontos, apenas um à frente das Gunners, que têm 12 pontos.

Desempenho das Equipes

Arsenal Women

Sob a direção interina de Renee Slegers, o Arsenal tem se destacado com um desempenho impressionante, conquistando 9 vitórias nos últimos 10 jogos. Sua campanha na Liga dos Campeões teve altos e baixos, começando com uma derrota para o Bayern, mas depois recuperando-se com vitórias sobre Valerenga (4-1) e Juventus (4-0). No último jogo, o time derrotou o Liverpool por 1-0, estendendo sua sequência de vitórias para 9 jogos consecutivos.

Bayern Munich Women

O Bayern também tem sido dominante, com uma série de 5 jogos invictos nesta edição da Liga dos Campeões. Após uma vitória por 5-2 sobre o Arsenal em casa, o Bayern venceu Juventus e Valerenga, garantindo sua vaga nas quartas de final. Na última rodada, venceu a Juventus por 4-0, mantendo sua invencibilidade de 11 partidas.

Informações sobre as Equipes

Arsenal

A equipe de Slegers não poderá contar com Lia Walti, Victoria Pelova e Amanda Ilestedt para o jogo decisivo. A grande esperança da equipe é Alessia Russo, que marcou 5 gols nos últimos 3 jogos e será fundamental no ataque. Kim Little também está em recuperação e pode começar após retornar de uma lesão.

Bayern Munich

O Bayern terá algumas ausências importantes, como Katharina Naschenweng, Lena Oberdorf e Mala Grohs. A internacional alemã Linda Dallmann também é dúvida devido a uma lesão no tornozelo. O técnico Alexander Straus deve fazer mudanças no time titular, possivelmente incluindo Giulia Gwinn e Jovana Damnjanovic.

Prováveis Escalações

Arsenal Women

Goleira: Van Domselaar

Defensoras: Fox, Williamson, Catley, McCabe

Meio-campistas: Cooney-Cross, Little

Atacantes: Mead, Caldentey, Foord, Russo

Bayern Munich Women

Goleira: Mahmutovic

Defensoras: Gwinn, Viggosdottir, Eriksson, Simon

Meio-campistas: Stanway, Zadrazil

Atacantes: Buhl, Harder, Lohmann, Damnjanovic

Previsão

Com uma forma impressionante, o Arsenal parece estar em ótima fase, mas o Bayern não deve ser subestimado, especialmente após uma sequência invicta de 11 jogos. O confronto promete ser equilibrado, e nossa previsão é de um empate 1-1, com ambas as equipes buscando garantir a primeira posição no grupo.

Este jogo será transmitido ao vivo para os fãs da Liga dos Campeões Feminina, e promete ser um espetáculo de altíssimo nível entre duas das melhores equipes da competição.

Este artigo foi baseado em informações detalhadas das equipes e suas últimas atuações, além das prováveis escalações para o embate crucial entre Arsenal e Bayern Munich na Liga dos Campeões Feminina.