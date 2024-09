ASSISTIR AO VIVO Independiente Medellin x Lanús HOJE (25/09) Sul-Americana, ESCALAÇÃO E PALPITES

Por MRNews



Prévia: Independiente Medellin x Lanús – Copa Sul-Americana 2024 – Jogo de Volta das Quartas de Final

Data: Quarta-feira, 25 de setembro de 2024

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estadio Atanasio Girardot, Medellín, Colômbia

Transmissão: ESPN e Star+

O Independiente Medellin terá a oportunidade de avançar para as semifinais da Copa Sul-Americana pela primeira vez em sua história com uma vitória sobre o Lanús nesta quarta-feira. Após o empate sem gols no primeiro confronto, as duas equipes se reencontram para decidir quem avança na competição.

Prévia da Partida

O Independiente Medellin mostrou mais uma vez solidez defensiva no jogo de ida, o que os coloca em uma posição favorável para o jogo de volta. A equipe de Alejandro Restrepo, última representante colombiana na competição, pode se tornar o primeiro time do país a alcançar as semifinais desde Junior e Santa Fe em 2018.

Jogando em casa, o Medellin mantém um desempenho impecável nesta Copa Sul-Americana, com 100% de aproveitamento em seus jogos como mandante, com um saldo de gols positivo de 14-3. Além disso, a equipe só sofreu um gol nos últimos cinco jogos competitivos no Estadio Atanasio Girardot.

O Decano também carrega um bom retrospecto contra times argentinos na competição, tendo derrotado o Defensa y Justicia por 2-1 na fase de grupos, sua primeira vitória contra clubes da Argentina na Sul-Americana.

Por outro lado, o Lanús chega com dificuldades no setor ofensivo, não tendo marcado gols em três dos últimos quatro jogos. Apesar disso, a equipe de Ricardo Zielinski segue invicta como visitante nesta Sul-Americana, com três vitórias consecutivas fora de casa. No entanto, o Lanús não vence há cinco partidas consecutivas, incluindo a derrota por 3-0 para o Huracán no último domingo pela Primera División argentina.

Lanús tem tradição na competição, tendo alcançado as quartas de final pela terceira vez e avançado nas duas tentativas anteriores, em 2020 e 2013. Além disso, nunca perdeu para um time colombiano na Copa Sul-Americana, vencendo quatro dos cinco confrontos anteriores.

Desfalques

No lado do Independiente Medellin, Joaquin Varela permanece de fora devido a uma lesão no ligamento sofrida no início de setembro. No jogo de ida, Homer Martínez, Daniel Londoño, Francisco Chaverra e Baldomero Perlaza foram as novidades na escalação. Eder Chaux foi decisivo, fazendo oito defesas no empate sem gols contra o Lanús.

Pelo lado do Lanús, Dylan Aquino segue fora com uma lesão muscular, enquanto Abel Luciatti tem uma distensão na coxa, e Felipe Peña Biafore continua se recuperando de uma lesão no adutor. Nahuel Losada garantiu sua primeira partida sem sofrer gols na competição, após substituir Alan Aguerre, que jogou todos os jogos da fase de grupos.

Prováveis Escalações

Independiente Medellin:

Chaux; Chaverra, Martinez, Torijano, Londono, Fory; Perlaza, Alvarado, Mosquera; Garcia, Sandoval.

Lanús:

Losada; Morgantini, Izquierdoz, Luciatti, Soler; Loaiza, Boggio; Acosta, Moreno, Carrera; Bou.

Palpite

O Independiente Medellin tem sido sólido em casa e conta com o apoio de sua torcida para tentar garantir a classificação inédita. No entanto, o Lanús tem tradição em competições internacionais e pode dificultar as coisas. Acreditamos em um jogo equilibrado, com os colombianos avançando nas penalidades.

Palpite final: Independiente Medellin 1-1 Lanús (Independiente Medellin avança nos pênaltis).