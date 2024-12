ONDE ASSISTIR Roma x Galatasaray AO VIVO, PALPITES, ESCALAÇÕES Liga dos Campeões, Champions Feminina, HOJE (17/12)

Por MRNews



O Roma x Galatasaray, jogam pela Champions League FEMININA edição 2022/2023 hoje, HOJE (17/12) às 17 hs, confira detalhes da transmissão e prováveis escalações. A partida pela Champions League FEMININA, ou a Liga dos Campeões da UEFA 2024 – 2025, acontece NESTE horário oficial de Brasília E SOB OS DOMÍNIOS DO Roma .

Preview do Jogo: Roma x Galatasaray Women – Liga dos Campeões Feminina 2024

Data: 17 de dezembro de 2024

Horário: 17:00 (horário de Brasília)

Estádio: Stadio Tre Fontane, Roma, Itália

Na terça-feira, 17 de dezembro, Roma Women e Galatasaray Women se enfrentam na última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões Feminina. Embora as duas equipes já tenham suas posições definidas no grupo A, o jogo é uma oportunidade para ambas encerrarem a competição com dignidade.

Roma Women: A equipe italiana chega a este jogo com poucas possibilidades de avançar, já que garantiu o terceiro lugar no grupo A. Apesar de um início promissor na competição, com vitórias sobre Wolfsburg e Galatasaray, Roma sofreu uma sequência de derrotas, incluindo uma derrota pesada para o Lyon. Na última rodada, a equipe perdeu para o Wolfsburg por 6-1, o que eliminou suas chances de avançar para as quartas de final. No entanto, Roma quer terminar o ano com uma vitória para dar confiança para o restante da temporada. Na última partida, venceram o Napoli por 2-1 no Campeonato Italiano.

Galatasaray Women: A equipe turca fez história ao se classificar para a fase de grupos da Liga dos Campeões Feminina, sendo a primeira equipe do seu país a alcançar essa etapa. No entanto, a competição tem sido desafiadora para o Galatasaray, que perdeu todas as cinco partidas do grupo e sofreu 25 gols até agora. Seu único gol na competição foi marcado contra a Roma, na derrota de 6-1 em Istambul. Galatasaray chega a este jogo com a missão de tentar conquistar seu primeiro ponto na competição, mas enfrentará uma tarefa difícil contra a forte equipe de Roma. A equipe turca vem de uma derrota por 2-1 contra o ALG Spor no Campeonato Turco.

Notícias das Equipes:

Roma: A atacante Emilie Haavi não deve participar da partida devido a uma lesão, assim como Evelyne Viens, que está se recuperando de uma lesão muscular. A goleira Camelia Ceasar deve substituir Isabella Kresche no gol.

A atacante Emilie Haavi não deve participar da partida devido a uma lesão, assim como Evelyne Viens, que está se recuperando de uma lesão muscular. A goleira Camelia Ceasar deve substituir Isabella Kresche no gol. Galatasaray: A atacante Benan Altintas está ausente por conta de uma lesão. A jogadora Habib Diallo, que entrou como substituta na última partida, deve começar como titular, assim como Andrea Staskova, que marcou o único gol de sua equipe na competição.

Possíveis escalações:

Roma Women: Ceasar; Thogersen, Linari, Cissoko, Minami; Greggi, Kumagai, Giugliano; Glionna, Dragoni, Giacinti

Ceasar; Thogersen, Linari, Cissoko, Minami; Greggi, Kumagai, Giugliano; Glionna, Dragoni, Giacinti Galatasaray Women: Yaman; Jackmon, Karatas, Demehin; Cumert, Bakarandze, Esen Ecem, Karabulut; Diallo, Usme, Staskova

Previsão do Jogo: Roma Women 5-0 Galatasaray Women

O Galatasaray tem enfrentado dificuldades para se adaptar à intensidade da Liga dos Campeões e provavelmente terá mais dificuldades neste jogo contra Roma. A equipe italiana deve aproveitar a fragilidade defensiva do time turco e garantir uma vitória tranquila para fechar a competição com chave de ouro.

Onde assistir: O jogo será transmitido ao vivo para os fãs da competição, mas os detalhes de transmissão podem variar de acordo com a sua região.

Este jogo é uma última chance para Galatasaray tentar conquistar um ponto na competição, enquanto Roma busca terminar a fase de grupos de forma positiva.