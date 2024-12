veja a lista dos times nordestinos

O Ranking Nacional de Clubes 2025, que é atualizado anualmente pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), foi lançado na última sexta-feira (13). Pensando nisso, o Jornal da Paraíba faz um recorde quanto aos clubes nordestinos que figuram na lista. Entre as 238 equipes da classificação brasileira, 68 são nordestinas.

Ranking Nacional de Clubes 2025: Fortaleza é o nordestino melhor colocado na lista. Mateus Lotif/Fortaleza EC

O Fortaleza é o clube nordestino com a melhor colocação no Ranking Nacional de Clubes. O Leão do Pici está em 9° colocado, com 11.616 pontos. Na temporada de 2024, o time cearense terminou a Série A do Campeonato Brasileiro em 4º, além de chegar na 3ª fase da Copa do Brasil, marcas que contribuíram para essa posição na lista.

O segundo colocado no recorte do Nordeste é o Bahia, que ficou em 11º no âmbito nacional e acumulou 11.387 pontos. Fechando o pódio regional está o Ceará, que conquistou o acesso à Série A em 2024, figura na 22ª posição do Ranking Nacional de Clubes e somou 7.188 pontos.

Falando da Paraíba, é o Botafogo-PB que está melhor posicionado. O Belo é o 53º colocado no RNC. Lembrando que o Alvinegro da Estrela Vermelha não disputou a Copa do Brasil na última temporada, entrando em campo apenas pela Série C do Campeonato Brasileiro por competições nacionais.

Ranking Nacional de Clubes 2025: Botafogo-PB lidera na Paraíba. Cristiano Santos / Botafogo-PB

Confira abaixo a lista dos 68 clubes nordestinos que figuram no Ranking Nacional de Clubes 2025. A classificação feita pela CBF é utilizada como critério para preenchimento de vagas em torneios como Copa do Nordeste e Série D do Campeonato Brasileiro, além de definir valores de cotas nos regionais e nas primeiras fases da Copa do Brasil, bem como a posição nos potes da competição.

Ranking Nacional de Clubes 2025: veja a lista dos 10 times nordestinos melhores colocados

Fortaleza (9º) — 11.616 Bahia (11º) — 11.387 Ceará (22º) — 7.188 Vitória (23º) — 6.578 Sport (25º) — 6.168 CRB (27º) — 5.723 Sampaio Corrêa (36°) — 3.869 CSA (42°) — 3.463 ABC (43°) — 3.371 Náutico (46°) — 3.070 Confiança (50º) — 2.341 Ferroviário (51º) — 2.281 Botafogo-PB (53º) — 2.123 América-RN (55º) — 1.983 Floresta (61º) — 1.730 Altos (62º) — 1.723 Retrô (63º) — 1.579 Sousa (69º) — 1.361 Juazeirense (74º) — 1.218 Jacuipense (75º) — 1.201 ASA (79º) — 1.065 Santa Cruz (80º) — 1.061 Fluminense-PI (83º) — 987 Campinense (84º) — 979 Atlético-CE (85º) — 973 Moto Club (86º) — 955 Sergipe (88º) — 939 Iguatu (92º) — 864 Bahia de Feira (93º) — 807 Atlético-BA (97º) — 750 Treze (99º) — 731 Maranhão (103º) — 674 Itabaiana (107º) — 628 Globo FC (112º) — 565 Potiguar (115º) — 522 Petrolina (116º) — 505 4 de Julho (120º) — 477 River-PI (124º) — 460 Caucaia (131º) — 421 CSE (132º) — 408 Murici (133º) — 402 Itabuna (134º) — 395 Juventude-MA (138º) — 364 Pacajus (140º) — 357 Cordino (144º) — 304 Falcon (144º) — 304 Parnahyba (144º) — 304 Lagarto (150º) — 295 Maracanã (153º) — 255 Santa Cruz-RN (153º) — 255 Afogados (164º) — 254 Tuntum (165º) — 250 Nacional de Patos (166º) — 240 Guarany de Sobral (168º) — 229 Icasa (170º) — 228 Imperatriz (177º) — 225 Cruzeiro-AL (183º) — 204 Salgueiro (187º) — 188 Crato (195º) — 153 Central (195º) — 153 São Paulo Crystal (195º) — 153 Picos (211º) — 120 Coruripe (217º) — 66 Frei Paulistano (217º) — 66 Vitória da Conquista (224º) — 51 Jaciobá (224º) — 51 Atlético-PB (224º) — 51 Barbalha (238º) — 15

