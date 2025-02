Parque Zoobotânico Arruda Câmara é refúgio para relaxar e aproveitar a natureza neste Carnaval

O Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica) é uma opção de lazer das famílias neste feriado de Carnaval. O espaço vai funcionar normalmente das 8h até as 17h entre sábado (1º) e terça-feira (4), fechando exclusivamente na quarta-feira de cinzas (5). Uma reserva natural dentro de João Pessoa, o local é ideal para quem quer fugir do barulho e agitação desse período de festa carnavalesca.

Uma curiosidade sobre a Bica é que, originalmente, ela não foi construída para ser zoológico. Quem conta essa história é a bióloga Helze Lins, que trabalha no local há mais de 37 anos. “A Bica nasceu para ser um lugar de lazer e contemplação da natureza. Ao longo dos anos, foram introduzidos animais da fauna local e construídos recintos para acomodá-los. Mas não havia uma ideia de setorização. Com o aumento dos viveiros, houve a necessidade de contratação de uma equipe para ficar responsável pela alimentação, saúde e bem-estar dos animais”, revela.

Somente em 1999, quando o Parque já tinha 77 anos de existência, que o espaço recebeu a nomenclatura de “zoológico”. Para isto, foram realizadas adequações nos recintos dos animais, que atendiam às normas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), órgão fiscalizador de zoológicos e aquários no Brasil.

Foi em 2008, após um concurso nacional, que o Parque Zoobotânico Arruda Câmara passou por uma requalificação estrutural e começou a agrupar os animais por classe taxonômica. Isto é, características mais parecidas. “Nosso plantel é formado por 90% de espécies da fauna brasileira, entre mamíferos, aves e répteis. Uma equipe técnica composta por biólogas, veterinários, zootecnistas e ecólogo é responsável pela alimentação, bem-estar, saúde, manejo e cuidado com os animais”, explica Helze Lins.

Passear pela Bica ajuda a reduzir o estresse, melhora o humor e promove sensação de relaxamento. Isso porque a presença de árvores e áreas verdes contribuem para uma experiência mais tranquila e revigorante nos visitantes.

Além disso, é por meio do contato com as plantas e os animais que incentivamos a preservação ambiental e despertamos o senso de responsabilidade ecológica nas crianças. Por isso, as normas de conduta do Parque Arruda Câmara incluem: não alimentar os animais; manter silêncio nos recintos dos recém-nascidos; descartar resíduos nas lixeiras; respeitar as áreas de segurança entre os animais e visitantes; e não entrar com bebidas alcoólicas, balões de sopro ou animais domésticos.

Outras curiosidades – O Parque Zoobotânico Arruda Câmara é dotado de um bosque de espécies de Mata Atlântica, algumas ameaçadas de extinção, como Pau Brasil e Jequitibá Rosa. E a Bica possui a maior concentração de palmeiras imperiais por metro quadrado do Brasil.

Vale ressaltar que os animais que chegam ao Parque não foram retirados da natureza. Eles foram vítimas do tráfico ou possuem alguma deficiência que os impossibilitem de voltar para a natureza e foram encaminhados para lá por órgãos competentes.

Serviço – A taxa ambiental para ter acesso à Bica custa R$ 3. Crianças com sete anos, pessoas com deficiência e idosos com mais de 65 anos não pagam a entrada.

Localização – O Parque Zoobotânico Arruda Câmara está localizado na Avenida Gouveia Nóbrega, s/n, bairro do Roger. O espaço abre de terça a domingo, das 8h às 17h, com entrada até as 16h. Fechará exclusivamente na quarta-feira de cinzas.