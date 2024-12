Conheça o elenco do Botafogo-PB para 2025

O Botafogo-PB se prepara para mais uma temporada. Em 2025, o Belo vai disputar o Campeonato Paraibano, a Copa do Brasil, a Série C do Campeonato Brasileiro e a Pré-Copa do Nordeste, podendo avançar para a fase de grupos do Nordestão. Com o calendário cheio, a equipe de João Burse têm objetivos bem definidos para o ano que vem: subir para a Série B e reconquistar o estadual.

Elenco do Botafogo-PB reunido antes de treinamento, na Maravilha do Contorno, durante a temporada 2024. Cristiano Santos / Botafogo-PB

Ao fim da temporada 2024, o Botafogo-PB contava com Evaristio Piza no comando da área técnica. O treinador conduziu o Belo para a melhor campanha da 1ª fase da Série C, desde a reformulação, e o clube chegou ao quadrangular final como favorito ao acesso. Porém, o Alvinegro acabou sendo eliminado, o que resultou na demissão de Piza. Para o ano que vem, João Burse foi o escolhido da diretoria botafoguense.

João Burse e comissão técnica observando treino do Botafogo-PB.. Allan Hebert / Botafogo-PB

Confira o elenco do Botafogo-PB para 2025

Goleiros

Wallace: um dos poucos paraibanos do elenco 2024, o goleiro, de 28 anos, teve seu vínculo renovado desde agosto. Agora, o contrato do defensor com o Belo vai até outubro de 2025.

um dos poucos paraibanos do elenco 2024, o goleiro, de 28 anos, teve seu vínculo renovado desde agosto. Agora, o contrato do defensor com o Belo vai até outubro de 2025. Jean Vitor: formado nas categorias de base do Botafogo-PB, o goleiro de 24 anos teve uma passagem curta pelo elenco profissional do clube. Na sequência Auto Esporte-PB, CSP, Nacional de Patos e Pombal, onde estava até retornar ao Belo.

formado nas categorias de base do Botafogo-PB, o goleiro de 24 anos teve uma passagem curta pelo elenco profissional do clube. Na sequência Auto Esporte-PB, CSP, Nacional de Patos e Pombal, onde estava até retornar ao Belo. Edilson: jovem goleiro de 21 anos é cria da base do Botafogo-PB e teve seu vínculo renovado com o clube.

jovem goleiro de 21 anos é cria da base do Botafogo-PB e teve seu vínculo renovado com o clube. Saulo: bicampeão paraibano e finalista da Copa do Nordeste com o Belo, o goleiro retorna ao Belo depois de cinco temporadas longe do clube. Seu último time foi a Ferroviária, onde conquistou o acesso à Série B do Brasileirão.

Laterais-direitos

Erick: cria da base do Belo, o lateral atuou, por empréstimo, em outros times paraibanos durante a carreira. Em 2024 defendeu as cores do Alvinegro da Estrela Vermelha e teve seu contrato renovado para 2025.

cria da base do Belo, o lateral atuou, por empréstimo, em outros times paraibanos durante a carreira. Em 2024 defendeu as cores do Alvinegro da Estrela Vermelha e teve seu contrato renovado para 2025. Jeffinho: formado na base do Botafogo-PB, o jogador estava emprestado ao Auto Esporte para a disputa da 2ª divisão do Paraibano e retorna ao Belo para 2025.

formado na base do Botafogo-PB, o jogador estava emprestado ao Auto Esporte para a disputa da 2ª divisão do Paraibano e retorna ao Belo para 2025. Ronaldo: jogador de 25 anos estava na Portuguesa-RJ antes de chegar ao Botafogo-PB.

Zagueiros

Wendel Lomar: um dos principais nomes do Belo na temporada 2024, o zagueiro é um dos jogadores que teve seu contrato renovado para 2025.

um dos principais nomes do Belo na temporada 2024, o zagueiro é um dos jogadores que teve seu contrato renovado para 2025. Lucas Balardin: apesar da pouca minutagem em 2024, o zagueiro de 29 anos permanece no Belo para 2025.

apesar da pouca minutagem em 2024, o zagueiro de 29 anos permanece no Belo para 2025. Reniê: aos 35 anos, o zagueiro é um dos jogadores mais experientes do elenco do Belo, sendo mais um dos sistema defensivo a ter seu vínculo renovado com o clube.

aos 35 anos, o zagueiro é um dos jogadores mais experientes do elenco do Belo, sendo mais um dos sistema defensivo a ter seu vínculo renovado com o clube. Raphael Carvalho: jogador de 29 anos estava no Cianorte e chega para reforçar a zaga do Belo em 2025.

jogador de 29 anos estava no Cianorte e chega para reforçar a zaga do Belo em 2025. Igor Ribeiro: j ogador de 23 anos estava no Operário-PR e foi o último zagueiro a ser confirmado pelo Belo ara 2025.

Laterais-esquerdos

Nicolas Schulz: jogador passou pelo Botafogo-PB em 2022 e agora retorna ao clube vindo do Cianorte.

jogador passou pelo Botafogo-PB em 2022 e agora retorna ao clube vindo do Cianorte. Matheus Rodrigues: jogador já trabalhou com João Burse no Cianorte, em 2022. Seu último time foi o Monte Azul.

Volantes

Gama: j ogador de 28 anos disputou 16 partidas pelo Alvinegro da Estrela Vermelha na Série C do Campeonato Brasileiro de 2024 e teve seu contrato renovado para 2025.

ogador de 28 anos disputou 16 partidas pelo Alvinegro da Estrela Vermelha na Série C do Campeonato Brasileiro de 2024 e teve seu contrato renovado para 2025. Natham: jogador de 26 anos é mais um que defendeu as cores do Cianorte na temporada 2024.

jogador de 26 anos é mais um que defendeu as cores do Cianorte na temporada 2024. Thallyson: volante foi um dos destaques do Botafogo-PB na temporada 2024 e teve seu vínculo estendido para 2025.

Meias

Bruno Leite: camisa 10 do plantel alvinegro, o jogador disputou 44 jogos em 2024 e teve seu contrato renovado para 2025.

camisa 10 do plantel alvinegro, o jogador disputou 44 jogos em 2024 e teve seu contrato renovado para 2025. Antônio Falcão: meia de 23 que, em 2024, atuou pela Aparecidense, na Série C, e pelo Athletic, na Série D.

meia de 23 que, em 2024, atuou pela Aparecidense, na Série C, e pelo Athletic, na Série D. Kawan: jogador de 22 anos estava no Santo André, onde disputou a Série D do Brasileirão.

Atacantes

Dayvison Mosquito: depois de atuar em 11 jogos pelo Botafogo-PB em 2024, o atacante foi emprestado ao Auto Esporte para a disputa da 2ª divisão do Paraibano e retornará ao Belo em 2025.

depois de atuar em 11 jogos pelo Botafogo-PB em 2024, o atacante foi emprestado ao Auto Esporte para a disputa da 2ª divisão do Paraibano e retornará ao Belo em 2025. Danilo Mariotto: atacante defendeu o Botafogo-PB em 2023. Na temporada 2024, vestiu as cores de Hercílio Luz e Votuporanguense.

atacante defendeu o Botafogo-PB em 2023. Na temporada 2024, vestiu as cores de Hercílio Luz e Votuporanguense. Rafinha: Jogador disputou a Série D do Brasileiro e teve algum destaque pelo América-RN no estadual deste ano.

Jogador disputou a Série D do Brasileiro e teve algum destaque pelo América-RN no estadual deste ano. Gustavo Ramos: jogador atuou pelo América-RN em 2024.

jogador atuou pelo América-RN em 2024. Paul Henry: jogador atuou, em 2024, por River-PI, Metropolitano e Nação.

jogador atuou, em 2024, por River-PI, Metropolitano e Nação. Vitor Leque: formado nas categorias de base do Cruzeiro, o jogador atuou por Joinville e CSA na temporada 2024.

