Emlur realiza serviços de zeladoria e coleta de poda e entulhos em mais de 40 bairros

Equipes da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) realizam, nesta segunda-feira (9), zeladoria e coleta de poda e entulhos em mais de bairros da Capital, incluindo a orla.

As ações de zeladoria (roçagem, capinação e pintura de meio-fio) estão sendo realizadas no Bairro dos Estados, Portal do Sol, Brisamar, Pedro Gondim, Bessa, Paratibe, Comunidade São Rafael, Jaguaribe, Gramame, Corredores do Cristo e em espaços públicos (praças e os arredores de escolas e USF, entre outros) do Geisel e do José Américo.

Os agentes da Emlur também realizam o recolhimento de poda e entulhos nos seguintes bairros: Portal do Sol, Altiplano Cabo Branco, Bessa, Cabo Branco, Manaíra, Brisamar, Treze de Maio, Valentina e nos corredores da Tancredo Neves e da Hilton Souto Maior.

Ainda de acordo com a escala de trabalho desta segunda-feira, serviços de poda e entulhos também acontecem nos bairros de Gramame, Mangabeira, José Américo, Cristo, Água Fria, Jardim Cidade Universitária, Bancários, Geisel, Roger, Tambiá, Cruz das Armas, Oitizeiro, Alto do Mateus, Ilha do Bispo, Jardim Planalto, Bairro dos Novais, Planalto Boa Esperança, Geisel, Funcionários II, Grotão, João Paulo II, Colinas do Sul, Rangel, Varjão e Cuiá. Ações de catação e varrição também ocorrem durante todo o dia na orla da Capital, da Barra de Gramame ao Bessa, nos horários diurno e noturno.

Os serviços de zeladoria da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana da Capital (Emlur) podem ser solicitados pelos telefones 3213-4237 e 3213-4238 e pelo aplicativo João Pessoa na Palma da Mão. Outra opção é pelo site da Prefeitura, na plataforma Prefeitura Conectada, no endereço: https://joaopessoa.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=10.