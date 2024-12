Prefeitura recebe prêmio nacional por residencial construído para famílias quilombolas de Paratibe

A Prefeitura de João Pessoa recebe, nesta sexta-feira (6), o ‘Selo de Mérito’, um prêmio muito importante concedido a uma gestão pública por investimentos no setor habitacional de interesse social no Brasil. A solenidade acontece durante o 71º Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social, na cidade de Curitiba (PR), que reúne representantes de todo o País. O prêmio é concedido anualmente pela Associação Brasileira de Cohab’s e agentes públicos de Habitação e pelo Fórum Nacional de Secretários de Habitação e Desenvolvimento Urbano.

O prêmio concedido à Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Habitação Social (Semhab), é na categoria ‘Trabalho Social’, e foi concedido pelo trabalho que vem sendo realizado com a comunidade quilombola de Paratibe, contemplada com 80 unidades habitacionais no Residencial Hélio Miguel da Silva. A secretária de Habitação Social de João Pessoa, Socorro Gadelha, que está participando do Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social, disse que o prêmio é resultado de um trabalho realizado numa parceria entre as Secretarias de Habitação e de Desenvolvimento Social (Sedes), onde eles fazem o acompanhamento da comunidade respeitando os costumes e as tradições de um povo que habita a região de Paratibe há cerca de 100 anos.

“Nós precisamos lembrar que vamos receber o prêmio pelo segundo ano consecutivo e o terceiro prêmio recebido na gestão do prefeito Cícero Lucena, porque ano passado nós ganhamos o ‘Selo de Mérito’ com o programa Cuidar do Lar e com o projeto do Residencial Hélio Miguel da Silva, construído com recursos próprios da Prefeitura, que é considerado o primeiro quilombo vertical do Brasil”, disse. “Agora o prêmio foi um reconhecimento da importância do trabalho social realizado pela prefeitura na comunidade quilombola de Paratibe”, explicou Socorro Gadelha.

A secretária disse ainda que é gratificante ver que o trabalho feito pela Prefeitura de João Pessoa no setor habitacional tem se destacado no cenário nacional, citando como exemplo o programa Cuidar do Lar, que recebeu o ‘Selo de Mérito’ no ano de 2023 e atualmente é copiado por outras cidades e mostrado como exemplo de um programa que vem dando certo. Ela explicou que o ‘Cuidar do Lar’ atende famílias que já possuem uma moradia, mas o imóvel está em condições precárias e não têm condições de fazer a recuperação. O programa devolve as condições de habitação recuperando a casa sem nenhum custo para a família.

“O nosso programa serve de modelo para outros municípios brasileiros, que têm incorporado a ideia de cuidar do lar em programas semelhantes para atender famílias que têm uma casa própria, mas vivem em condições precárias. Da mesma forma será com o residencial quilombola, onde outras prefeituras poderão copiar o modelo”, ressaltou.

Selo de Mérito – O prêmio foi criado pela Associação Brasileira de Cohab’s (ABC) e pelo Fórum Nacional de Secretários de Habitação e Desenvolvimento Urbano (FNSHDU), com o objetivo de reconhecer e divulgar os projetos habitacionais desenvolvidos pelos associados da ABC, voltados à habitação de interesse social e ao enfrentamento dos problemas históricos de irregularidade e risco. Além de estimular a participação das entidades filiadas em programas governamentais que contemplem o setor habitacional e as iniciativas que busquem alternativas inovadoras e sustentáveis para a melhoria da qualidade do ambiente construído, sempre respeitando a cultura e os costumes do público-alvo.