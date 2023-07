Educação ambiental

Emlur encerra participação na ‘Brasil Mostra Brasil’ com incentivo à sustentabilidade

15/07/2023 | 17:00 | 77

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) encerra participação na Multifeira Brasil Mostra Brasil, neste domingo (16), passando ao público a mensagem de incentivo à sustentabilidade. Os agentes de educação ambiental e os artesãos da Emlur orientam a população sobre a coleta seletiva de resíduos sólidos e como reaproveitar e reciclar materiais, podendo transformá-los em arte.

“A Multifeira é uma grande oportunidade de mostrar o trabalho da Emlur. Milhares de pessoas passam pelo nosso estande e a receptividade do público tem sido satisfatória. As pessoas param para ouvir as explicações e observam atentamente as peças de artesanato. O serviço de limpeza urbana funciona melhor quando a população está engajada com a causa, contribuindo com o meio ambiente”, afirma o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso.

O engenheiro Gisley dos Anjos visitou o estande da Emlur com a esposa e o filho, e apreciou o trabalho exposto. “O caminho é reciclar. Há dois prédios ao lado da minha casa e vou falar com os síndicos para que façam a adesão à coleta seletiva. João Pessoa já é uma cidade muito bem tratada, e espero que o serviço cresça, chegando a mais residências”.

A população pode aderir à coleta seletiva da Emlur pelos telefones 3213 4237 e 3213 4238 e pelo programa Prefeitura Conectada, clicando em “Atendimento ao Cidadão” e, em seguida, “Zeladoria”, por meio do endereço https://joaopessoa.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=10