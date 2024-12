Fulham x Arsenal ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês, Premier League, HOJE (08/12)

A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol, a Premier League edição 2024/2025, entre Fulham x Arsenal acontece hoje, HOJE (08/12) às 10 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao Brentford que tentará a vitória em seu território.

Prévia de Jogo: Fulham x Arsenal – Premier League, 8 de dezembro de 2024

No domingo, 8 de dezembro de 2024, a Premier League será palco de mais um emocionante dérbi de Londres, quando o Fulham receberá o Arsenal no Craven Cottage, às 12h (horário de Brasília). Ambas as equipes vêm de vitórias convincentes na rodada anterior, e o confronto promete ser uma disputa intensa entre duas equipes com aspirações de conquistar lugares importantes nas competições europeias.

Forma das equipes:

O Arsenal, treinado por Mikel Arteta, chega para o jogo em ótima fase. A equipe venceu o Manchester United por 2 a 0, destacando-se pelo excelente desempenho nas bolas paradas, com gols de Jurrien Timber e William Saliba. Os Gunners buscam sua quinta vitória consecutiva em todas as competições, o que os colocou apenas sete pontos atrás do líder Liverpool na tabela. O time tem se destacado em derbies de Londres, com sete vitórias nas últimas oito partidas contra rivais da capital.

Por outro lado, o Fulham, comandado por Marco Silva, está em boa forma, ocupando a sexta posição da tabela e buscando uma vaga nas competições europeias. Com vitórias importantes, como o 3 a 1 sobre o Brighton & Hove Albion, o Fulham mostrou que pode competir com as melhores equipes da Premier League. No entanto, a equipe ainda busca sua primeira vitória em casa sem sofrer gols nesta temporada.

Notícias das equipes:

No Arsenal, a grande dúvida é se Gabriel Magalhães e Riccardo Calafiori estarão recuperados a tempo de participar do jogo, após terem sido poupados na vitória contra o Manchester United. Além disso, Ben White e Takehiro Tomiyasu continuam fora devido a lesões no joelho. A expectativa é que Arteta faça algumas mudanças no time titular, com Leandro Trossard e Mikel Merino podendo ganhar vagas no ataque e no meio de campo.

No Fulham, a principal ausência será o atacante Reiss Nelson, emprestado pelo Arsenal, que não poderá atuar contra seu clube de origem devido a uma lesão muscular. Além disso, Harrison Reed e Joachim Andersen também estão fora devido a problemas físicos, enquanto Tom Cairney, suspenso, e Sasa Lukic, voltando de suspensão, são dúvidas para a partida.

Escalações possíveis:

Fulham: Leno; Tete, Diop, Bassey, Robinson; Lukic, Berge; Traore, Smith Rowe, Iwobi; Jimenez.

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Rice, Merino; Saka, Havertz, Trossard.

Projeção do jogo:

Com um ataque poderoso e uma defesa sólida, o Arsenal chega como favorito para vencer o Fulham. A equipe de Arteta, com sua excelente capacidade de marcar em bolas paradas e aproveitando a boa fase de jogadores como Bukayo Saka e Kai Havertz, tem grande potencial ofensivo. No entanto, o Fulham tem se mostrado forte em seus jogos em casa, especialmente em Londres, e pode criar dificuldades para os visitantes.

A previsão é de uma vitória do Arsenal por 3 a 1, com ambos os times marcando gols. O Fulham, apesar de ser um time competitivo, poderá ser superado pelo poder ofensivo do Arsenal, que deverá dominar o jogo e conquistar mais três pontos para continuar sua perseguição ao topo da tabela da Premier League.

