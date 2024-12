Preço de mensalidade escolar registra diferença de R$ 2.095, segundo pesquisa do Procon-JP

06/12/2024 |

12:30 |

40

O preço da mensalidade escolar em João Pessoa varia em 79% para os anos do Ensino Médio. Foi o que constatou o Procon-JP em pesquisa realizada nesta quinta-feira (5), com 20 instituições privadas localizadas na Capital paraibana. Além de preço, o material traz também a respectiva estrutura educacional oferecida pelas unidades de ensino. Clique aqui para conferir a tabela completa.

Considerando as séries do Ensino Fundamental I, os preços das mensalidades variam entre R$ 385, praticada no Sistema de Ensino Lápis na Mão, localizada no bairro do Geisel, chegando a R$ 1.560, no Colégio Marista Pio X, em Tambiá. Uma variação de 75%.

No Ensino Fundamental II, que compreende as séries do 6º ano ao 9º ano, a variação é de 73% – os preços vão de R$ 495, também no Sistema de Ensino Lápis na Mão, alcançando o valor de R$ 1.847, no Colégio Marista Pio X.

Já no Ensino Médio, a diferença alcança 79%. As mensalidades escolares variam entre R$ 550 (Sistema de Ensino Lápis na Mão) e R$ 2.645 (Colégio Motiva – Miramar). Uma diferença de R$ 2.095.

Para conferir o material completo, com a lista completa das escolas pesquisadas, acesse o portal da Prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP https://procon.joaopessoa.pb.gov.br.