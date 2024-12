Manchester United x Nottingham Forest ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês, Premier League, HOJE (07/12)

Por MRNews



A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol, a Premier League edição 2024/2025, entre Manchester United x Nottingham Forest acontece hoje, HOJE (07/12) às 11 hs , horário oficial de Brasília.

Previsão: Manchester United x Nottingham Forest – Premier League 2024

No próximo sábado, 7 de dezembro, o Manchester United recebe o Nottingham Forest no Old Trafford, buscando se recuperar de suas derrotas recentes no Campeonato Inglês. A partida será importante para ambas as equipes, que tentam retomar o bom desempenho após tropeços em suas últimas rodadas.

Desempenho Recente

O Manchester United vem de uma derrota por 2 a 0 contra o Arsenal, resultado que interrompeu uma sequência de sete jogos sem perder em todas as competições. A equipe de Ruben Amorim tem mostrado bom futebol em casa, com seis vitórias e um empate nos últimos sete jogos no Old Trafford. No entanto, ocupa atualmente a 11ª posição na tabela da Premier League, com 19 pontos, a sete do quarto colocado, o Manchester City.

Já o Nottingham Forest vive um momento de oscilação, com três derrotas nas últimas quatro partidas. Após a derrota por 3 a 0 contra o Manchester City, a equipe ocupa a 7ª colocação com 22 pontos e busca se recuperar para continuar na luta por uma vaga na zona de classificação para competições europeias. O time tem se mostrado forte fora de casa, com a 3ª melhor campanha como visitante nesta temporada, apesar de duas derrotas consecutivas por 3 a 0.

Histórico de Confrontos

Nos últimos encontros entre as duas equipes, o Manchester United se saiu melhor, vencendo seis dos sete jogos em casa contra o Forest. A última vitória do Nottingham Forest sobre os Red Devils foi em 1992, o que aumenta a confiança do time de Manchester para a partida de sábado.

Notícias de Equipe

O Manchester United não poderá contar com Luke Shaw e Victor Lindelof, ambos fora devido a lesões. No entanto, o técnico Ruben Amorim poderá contar com o retorno de Lisandro Martínez e Kobbie Mainoo, que estavam suspensos. A provável escalação do United é: Onana; Yoro, De Ligt, Martínez; Diallo, Casemiro, Mainoo, Dalot; Fernandes, Rashford; Zirkzee.

No lado do Nottingham Forest, os desfalques continuam sendo Danilo e Ibrahim Sangaré, que devem retornar apenas no próximo ano. O técnico Nuno Espírito Santo pode optar por um esquema com defesa de quatro ou uma linha de três zagueiros, dependendo da estratégia para o jogo. A escalação provável é: Sels; Aina, Milenkovic, Murillo, Moreno; Yates, Anderson; Hudson-Odoi, Gibbs-White, Elanga; Wood.

Previsão

Com o apoio de sua torcida e um bom retrospecto em casa, o Manchester United é favorito para vencer a partida. O Nottingham Forest, apesar de ter jogadores capazes de causar problemas ao adversário, enfrenta dificuldades para se impor fora de casa. A previsão é de uma vitória do Manchester United por 2 a 0, mantendo sua força no Old Trafford e buscando se reabilitar na tabela.

Onde assistir:

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN Brasil e também estará disponível em plataformas de streaming, como o Star+. O horário do jogo é às 15h30 (horário de Brasília).

Onde Assistir

Disney plus e ESPN