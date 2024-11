Prefeito irá contratar empresa para construção de habitacional que vai beneficiar 240 famílias no Jardim Veneza

Depois de projeto da Prefeitura de João Pessoa aprovado junto ao Ministério das Cidades, com recursos assegurados em Brasília, o prefeito Cícero Lucena afirmou, nesta quarta-feira (20), que no prazo de 30 dias estará contratando empresa para a construção do conjunto habitacional Rio Jaguaribe, no Jardim Veneza, que vai beneficiar 240 famílias com moradia e infraestrutura. O anúncio acontece num dia em que o gestor sorteou as chaves dos 80 apartamentos do primeiro residencial vertical Quilombolas do Brasil, em Paratibe.

Cícero Lucena destacou os avanços da gestão municipal nessa área habitacional, que já conta com novos empreendimentos habilitados junto ao programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal. O prefeito também agradeceu ao bom trabalho de articulação da bancada da Paraíba no Congresso Nacional, citando a interlocução do deputado federal Mersinho Lucena, junto ao ministro Jader Filho.

“Eu tive a grata notícia ontem, por meio do deputado Mersinho Lucena, que me ligou à noite dizendo que o ministro Jader tinha comunicado que a demanda de um projeto da prefeitura, de mais de 240 apartamentos no Jardim Veneza, no Parque das Três Lagoas, foi aprovado e liberado o recurso. Já podemos contratar a empresa, que está licitada. Então, veja como temos muito a agradecer a Deus”, afirmou o prefeito.

De acordo com a secretária municipal de Habitação Social, Socorro Gadelha, além da construção das unidades habitacionais, o projeto do residencial Rio Jaguaribe também contempla um centro de cultura para a realização de atividades educacionais. “A licitação já aconteceu e uma boa empresa foi habilitada para a construção do empreendimento num terreno da prefeitura próximo às Três Lagoas. São 240 famílias beneficiadas, mais de mil pessoas que terão moradia nova e de qualidade”, detalhou.

Avanço na área de habitação – Os outros conjuntos habitacionais da prefeitura, junto ao Governo Federal, já com obras iniciadas ou autorizadas são os seguintes: Residencial S II, com 64 unidades no Roger; Das Nações, com 39 unidades no Centro; Residencial Sanhauá, com 108 unidades no Varadouro; e Rio Paraíba, com 128 unidades, no Alto do Mateus.