John Lennon perdeu uma aposta e teve que cantar no show de Elton John

Foto/Reprodução.

Nesse final de 2024, está fazendo 50 anos do lançamento do álbum Walls and Bridges, de John Lennon. É considerado um dos seus melhores discos.

Walls and Bridges foi gravado num período em que John Lennon e Yoko Ono estavam separados. A capa traz desenhos que o artista fez na infância em Liverpool.

Foto/Reprodução.

Fim de semana perdido – assim foi chamada a fase da vida de John Lennon em que ele ficou longe de Yoko. The Lost Weekend, como no filme clássico de Billy Wilder.

John Lennon trocou Yoko Ono por May Pang e Nova York por Los Angeles. Foi um tempo de grandes farras com amigos do rock, gente famosa como ele.

Um desses amigos foi convidado a participar como special guest das gravações de Walls and Bridges. Era Elton John, então um jovem herdeiro da balada beatle.

Elton John gravou duas faixas e, ao piano e dividindo os vocais, garantiu a Lennon que uma delas – Whatever Gets You Thru the Night – ia para o topo das paradas.

John Lennon duvidou do potencial da música, achou que Elton John estava exagerando na sua previsão e foi, então, desafiado a fazer uma aposta.

Se Whatever Gets You Thru the Night chegasse ao topo das paradas, John Lennon teria que participar do show de Elton John no Madison Square Garden, em Nova York.

Whatever Gets You Thru the Night não só chegou ao topo das paradas como se transformou num dos maiores sucessos de Lennon. E ele teve que pagar a aposta.

O show de Elton John no Madison Square Garden foi no dia 28 de novembro de 1974. Elton John estava no auge do sucesso e teve John Lennon como convidado.

Lennon e Elton John fizeram juntos Whatever Gets You Thru the Night e dois sucessos dos Beatles: I Saw Her Standing There e Lucy in the Sky with Diamonds.

Antes de cantar I Saw Her Standing There, Lennon chamou Paul McCartney, autor da música, de ex-noiva. Elton John havia gravado Lucy in the Sky with Diamonds.

Yoko Ono estava nos bastidores do show de Elton John. Naquela noite, o casal Lennon se reconciliou. E John, aos 34 anos, se apresentou ao vivo pela última vez.