Profissionais de saúde explicam importância da vacinação para os recém-nascidos prematuros

Os bebês prematuros são aqueles que nascem com idade gestacional inferior a 37 semanas. Esses recém-nascidos têm um maior risco de adquirir infecções em decorrência da imaturidade do seu sistema imunológico. Além de outros cuidados complementares, a vacinação deve ser administrada sem atrasos e é uma forma de garantir a segurança e proteção desse público. O Novembro Roxo é também um mês dedicado à conscientização sobre a prematuridade.

No Brasil, um a cada 10 nascimentos acontece antes das 37 semanas de gestação, colocando o país entre os 10 com maior número de partos prematuros no mundo. A prevenção do parto prematuro é essencial para a redução da mortalidade infantil e depende, principalmente, de um pré-natal de qualidade, que em João Pessoa é realizado pelas equipes de saúde da família. E em se tratando de gravidez de alto risco, a referência é o Instituto Cândida Vargas (ICV).

“Todos os hospitais públicos contam com uma sala de vacina com profissionais treinados para promover esse cuidado com as primeiras vacinas dos bebês. Já para os hospitais privados, temos uma equipe da Central de Imunobiológico que atua de forma itinerante visitando esses hospitais diariamente e promovendo a vacinação dos recém-nascidos, com o objetivo de saírem protegidos do ambiente hospitalar”, explicou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

Para todos os recém-nascidos, a vacinação deve ser iniciada com as doses da Hepatite B e BCG, com a ressalva de adiamento da vacina BCG nos bebês com peso inferior a 2kg. “As demais vacinas do calendário seguem normalmente, com a idade cronológica do bebê, independente do seu peso ou idade gestacional. Os papais e responsáveis devem ficar atentos com essa proteção, porque essas crianças são mais vulneráveis a algumas infecções. Assim, a prevenção ganha ainda mais importância nesse grupo”, completou o coordenador de Imunização.

Vacinação – Na Rede Municipal de Saúde de João Pessoa, a prevenção por meio da vacinação pode ser realizada nas unidades de saúde da família (USFs), policlínicas municipais, Centro Municipal de Imunização e nos três pontos móveis que funcionam no Home Center Ferreira Costa, Shopping Sul e Shopping Tambiá.

Documentação – Para vacinação é importante apresentar um documento oficial com foto ou registro da criança ou adolescente, Cartão SUS e o cartão ou caderneta de vacina.

Locais de vacinação em João Pessoa nesta quinta-feira (21):

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

– Vacinas do calendário de rotina;

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira);

*exceção: Alto do Céu II, Cidade Verde e Jardim Planalto.

USF Integrada Cruz das Armas

– Vacinação contra Covid-19 de crianças menores de 5 anos e grupos prioritários.

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira);

Policlínicas Municipais

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

– Vacinas do calendário de rotina;

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira).

Centro Municipal de Imunização

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

– Vacinas do calendário de rotina;

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira) e das 8h às 12h (sábado, domingo e feriado – apenas para vacinação de urgência).

Home Center Ferreira Costa

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

– Vacinas do calendário de rotina;

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira) e das 8h às 16h (sábado).

Shopping Sul

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

– Vacinas do calendário de rotina;

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira) e das 10h às 16h (sábado).

Shopping Tambiá

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

– Vacinas do calendário de rotina;

Horário: 12h às 20h (de segunda a sexta-feira) e das 9h às 16h (sábado).

Vacinação domiciliar

O usuário deve fazer o agendamento pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. Esse serviço é destinado às pessoas acamadas (restritas ao leito).