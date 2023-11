Prefeitura e Corpo de Bombeiros oferecem assistência médica e odontológica para moradores de residenciais

Os moradores dos Residenciais Vista Alegre I e II, no Colinas do Sul, receberam, nesta quarta-feira (1), atendimento médico e odontológico durante a realização de uma ação de saúde promovida pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Habitação (Semhab), com o Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba. Durante todo o dia, cerca de 100 pessoas foram atendidas. Além disso, as crianças e adolescentes receberam orientação sobre a escovação dos dentes para evitar o surgimento de cáries.

A secretária de Habitação Social de João Pessoa, Socorro Gadelha, explicou que a ação foi bem aceita pelos moradores, principalmente aqueles que têm filhos pequenos, porque tiveram o serviço na porta de casa. “O trabalho feito pelo Corpo de Bombeiros é sensacional e tem nossa admiração e eles sempre são nossos parceiros nas ações. Levar os bombeiros para o Residencial Vista Alegre com os carros do tipo auto bomba tanque e uma equipe para fazer uma demonstração do trabalho deles pode despertar nos jovens o desejo de buscar essa profissão e nós ficamos felizes com isso”, comentou.

A secretária disse que a equipe técnica e social da Semhab faz um trabalho permanente dentro dos residenciais e sempre tem buscado levar uma prestação de serviços que resulte em uma vida melhor. “Alguns moradores do Vista Alegre são oriundos de comunidades e ocupações irregulares onde eles não tinham acesso a esse tipo de serviço”, observou. Ela aproveitou para agradecer ao comando do Corpo de Bombeiros pela parceria e à equipe que foi ao residencial fazer esse trabalho junto com os moradores.

O secretário executivo de Habitação, Beto Pirulito, disse que a Semhab sempre tem buscado levar para os residenciais serviços essenciais e a saúde tem sido tratada com prioridade. “Nós acompanhamos essas pessoas e nessa convivência nós sabemos o que eles estão precisando para ter uma qualidade de vida melhor, por isso levamos o serviço médico e odontológico do Corpo de Bombeiros para atender os moradores do Vista Alegre, o que é um benefício para crianças, jovens e adultos, que puderam cuidar da saúde física e bucal, pois tiveram a oportunidade de fazer a limpeza dos dentes para evitar cáries”, destacou.

O secretário executivo lembrou que a ação faz parte do Programa Pós Ocupacional desenvolvido pela Prefeitura, que é um trabalho assistencial que começa com a seleção das famílias para receber uma moradia e continua com ações de saúde, recreação e capacitação através de cursos profissionalizantes. “É preciso entender que a gestão do prefeito Cícero Lucena cuida da cidade realizando obras de infraestrutura, mas também tem o ser humano como prioridade, pois sabemos da importância que tem nosso trabalho quando entregamos uma moradia para uma família e mudamos a vida das pessoas”, comentou.

A tenente Suzana explicou que o trabalho do Corpo de Bombeiros não se resume a atuar durante a ocorrência de sinistros (acidentes naturais, incêndios e resgate de pessoas em situação de risco), mas também tem um trabalho social que é realizado em parceria com instituições públicas (prefeituras e órgãos públicos). “A ação realizada no Residencial Vista Alegre ofereceu assistência médica fazendo a aferição da temperatura e verificando alguns sinais vitais. Se a pessoa precisar, ainda orientamos a procurar um especialista. Tudo com o objetivo de oferecer uma assistência qualificada à sociedade civil”, disse.

População agradece – A dona de casa Valdecira Claudino, moradora do Residencial Vista Alegre, parabenizou a Prefeitura e a equipe da Semhab pela iniciativa de levar uma equipe do Corpo de Bombeiros para o atendimento. “Aqui no residencial, as famílias são carentes e precisam de assistência médica e odontológica, principalmente quem tem filhos especiais, como é o meu caso. Eu tenho a Beatriz, de 22 anos, que aproveitou e fez uma revisão nos dentes e recebeu aplicação de flúor para evitar cáries, além de ter recebido uma escova de dentes nova e foi orientada a fazer uma escovação correta”, frisou.

A dona de casa Nathalia Emily da Silva aproveitou e levou o filho Miguel, de 5 anos, para fazer uma revisão nos dentes, participou da escovação, ganhou uma escova e fez a limpeza bucal. “Eu gostei muito de ter vindo morar aqui no Vista Alegre, porque os técnicos da Semhab sempre estão realizando algum tipo de trabalho aqui no residencial e a gente ter dentista e um médico na porta de casa é muito importante”, agradeceu.