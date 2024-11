Apadevi vai organizar clássico entre Treze e Campinense no futebol de cegos e no futsaldown

Em dezembro, dois Clássicos dos Maiorais históricos vão ser disputado em Campina Grande. E nem vai ser no Amigão, muito menos no Estádio Presidente Vargas. Campinense e Treze vão jogar no Sesi, no Bairro da Prata. O duelo será na modalidade paralímpica futebol de cegos e também no futsaldown no dia 8 de dezembro.

Jefinho, jogador do futebol de cegos. Renan Cacioli / CBDV

Quem está organizando o evento é a Associação Paraibana dos Deficientes Visuais (Apadevi), instituição que tem, dentre várias atividades, tradição no futebol de cegos do país.

Além do Clássico dos Maiorais, o evento vai contar com um jogo de futsaldown nesse encontro que tem como regra a inclusão.

Uma das atrações do Clássico dos Maiorais é a presença do melhor jogador de futebol de cegos, o brasileiro Jefinho, que já garantiu presença no evento.

