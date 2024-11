Projeto desenvolvido na USF Tito Silva incentiva a participação do homem durante gravidez

Seguindo a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, os serviços de Atenção Básica na Rede Municipal de Saúde de João Pessoa incentivam ações voltadas à paternidade, promovendo a participação dos pais no processo de cuidado dos filhos. Neste contexto, um projeto desenvolvido na Unidade de Saúde da Família (USF) Tito Silva busca o envolvimento dos homens desde a gestação e após o nascimento do bebê, criando vínculos e fortalecendo laços com a companheira e a criança.

De acordo com a enfermeira Fabíola Moreira, que atua na USF Tito Silva, o projeto, realizado em parceria com a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), consiste em empoderar o casal sobre os conhecimentos relacionados à gestação, como planejamento familiar, aleitamento materno, métodos contraceptivos, direitos da gestante, participação do pai e pré-natal masculino.

Presente na unidade há mais de um ano, a iniciativa já atendeu mais de 100 gestantes, alcançando cerca de um terço dos parceiros. “Infelizmente, nem todas as mães podem contar com a participação do parceiro por diversas questões, como horário de trabalho ou outras dificuldades. Mas todos são convidados. Os que conseguem participar gostam muito, porque é um período muito especial na vida da família e proporciona uma conexão maior com bebê e a parceira”, afirmou a enfermeira.

Dentro do projeto, a equipe desempenha uma atividade de arte gestacional intitulada ‘Colorindo a Vida’, que utiliza a pintura corporal nas barrigas das gestantes representando o bebê e outros elementos ligados à gestação. “Os homens também participam, pintando e estando junto de suas companheiras. É muito importante a participação dele na rede de apoio a essa mulher para os cuidados com ela e o bebê”, ressaltou Fabíola Moreira.

Um dos casais que tive a oportunidade de participar do projeto e acompanhar todo o processo de gestação foi o comerciante Carlos Henrique Barbosa e sua esposa Luciana Coelho. “Poder acompanhar a minha esposa e o meu filho desde a gestação foi uma experiência incrível. E agora está sendo um prazer cuidar dele. Durante o pré-natal pude tirar minhas dúvidas sem dificuldades e com todo o apoio da equipe da unidade”, disse Carlos Henrique.

Pré-natal do pai – O pré-natal do pai começa com a realização de exames de sangue completos para averiguar possíveis doenças crônicas, como diabetes ou doença falciforme, como também o controle do colesterol. O Fator Rh do futuro pai também é analisado e comparado com a mãe para checar se pode haver algum risco para o feto.

Além de todos esses exames, o IMC, peso e a pressão arterial são verificados e ainda são realizados testes rápidos para detecção de hepatites virais, ISTs, HIV e sífilis, que podem ser transmitidas para a mãe e acarretar consequências graves para o feto.

As orientações em saúde no pré-natal masculino também abordam outros cuidados, como é o caso da indicação de uma alimentação adequada, prática de atividades físicas e aplicação de vacinas, caso necessário. Nesta fase, também é indicado ao homem o acompanhamento e a participação de todo o processo da gestação, como forma de estreitar os laços de afeto e contribuir para uma melhor qualidade de vida de toda a família.

Paternidade e cuidado – Um dos eixos prioritários da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem sugere que a participação do público masculino nos serviços de saúde durante as consultas de pré-natal também pode ser potencializada como momento de promoção do autocuidado e educação em saúde.

Entre as ações de importância para a saúde do homem destaca-se também a necessidade de instrumentalização dos pais enquanto seus direitos previstos em lei, como o usufruto do direito à licença paternidade para o devido acompanhamento e apoio à gestante e ao bebê no pós‐parto e primeiros dias de vida.