Inovação nos pequenos negócios e empreendedorismo social serão debatidos no NEon

Especial Publicitário

O maior evento de empreendedorismo e inovação do Nordeste, o encontro Nordeste On (NEon), terá uma programação diversificada para atender a diversos públicos, sejam empresários, pesquisadores, profissionais, educadores e estudantes. O encontro vai trazer para a Paraíba os principais nomes das áreas de inovação, starutps, tecnologia, educação profissional e empreendedora para compartilhar com o público as principais novidades desses meios, bem como promover insights sobre como fazer diferente no seu propósito.

Com uma programação ampla, contendo atividades dinâmicas, palestras, visitas técnicas e rodadas de negócios, a proposta do NEon é levar conhecimento aos participantes e também oportunidade para aqueles que já têm o próprio negócio ou desejam empreender com inovação. “O NEon vai trazer para João Pessoa um conjunto de investidores que vão observar as startups que estarão expostas. Além disso, teremos pessoas que são reconhecidas no Brasil e internacionalmente por suas vivências e experiências em empreender com inovação”, disse o superintendente do Sebrae/PB, Luiz Alberto Amorim.

Ele lembrou ainda que na programação, os palestrantes vão incentivar os empreendedores a ampliar suas redes de relacionamento e trabalhar mais a criatividade para promover a inovação e buscar diferenciais para as suas empresas. “Será um grande evento de networking para que os empreendedores possam dialogar hoje e construir no amanhã. Nós teremos pessoas desde o agronegócio até a inteligência artificial”, acrescentou o superintendente.

Entre os convidados para semear a cultura da inovação e tecnologia para os participantes está o professor e escritor, Gil Giardelli, um dos nomes de destaque nessa área no Brasil. Um dos temas trabalhados por ele é o futuro da inovação e como se preparar para aproveitar as oportunidades que podem surgir, seja para empreender ou se profissionalizar. “Tenho a honra de participar do espaço dos robôs para levar as pessoas as atualizações e para elas verem o que está acontecendo no conceito de impressão 3D, de robôs do futuro, sociais. Então, vamos ver o futuro para planejar o hoje e aplicar no seu micro e pequeno negócio”, adiantou o palestrante.

Inscrições – O NEon será realizado nos dias 6 e 7 de junho, no Centro de Convenções, em João Pessoa. A programação completa do NEon e as inscrições estão disponíveis no site do evento, no site.